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Avidemux v2.6.21 免費影片切割、轉檔軟體（支援 Windows、Linux 與 Mac）

2017/5/24 更新：軟體版本更新至 v2.6.21 最新版，更新細節。建議下載、更新為最新版程式。

Avidemux是個相當簡單好用的免費影片裁剪工具，可支援的影片格式包含： AVI、MPEG、MP4與ASF..等。將影片匯入Avidemux之後，可在時間軸搜尋、選取、裁剪或貼上指定段落，讓我們把不要的影片內容從檔案中刪除或者貼上不同段落的影片。

剪接好之後，我們可依照實際使用需求分別設定影片與音樂的編碼方式，亦可直接從「Format」選單中點選輸出的影片格式，可支援的格式包含AVI、MPEG、MP4、OGM、FLV、MKV、DUMMY...等等，或直接輸出成DVD、VCD或iPhone、iPod、PSP或微軟的Zune等裝置專用的尺寸與格式。

目前Avidemux提供Windows、Mac OS X、Linux與PC-BSD等多種作業系統相容版本的軟體，執行時速度很快、程式也很穩定，另外還提供了相當實用的字幕轉換功能，是個相當好用的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Avidemux
  • 軟體版本：2.6.21
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.4MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7、Linux、Mac OS X、PC-BSD
  • 官方網站：http://fixounet.free.fr
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將Avidemux軟體安裝好並啟動之後，我們可以按一下「Open」按鈕，或從選單中的「File」→「Open...」選取並匯入你要編輯的影片檔。

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第2步  接著我們可以從下方的時間軸點選、播放，找到你要的段落後，按一下「A」或「B」按鈕，將它選取起來。

02

 

第3步  接著我們可以直接按鍵盤快速鍵進行編輯，或從「Edit」選單中執行剪下、刪除、複製或貼上等工作。

跟使用Word做文書編輯一樣，我們可以把某個段落的影片複製或剪下，然後在另外一個時間點貼上，全部都在時間軸上做處理即可。

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第4步  編輯好、要輸出之前，我們可以從「Auto」選單中點選你要用來播放影片用的裝置，Avidemux軟體會幫我們將影片輸出成適合的解析度與尺寸。

04

 

第5步  或者也可從左邊視窗分別設定影片與聲音的編碼、處理方式，再從「Format」選單中點選影片輸出格式。

全部編輯好之後，請按一下工具列上的「Save Video」按鈕，或從選單中點選「File」→「Save」→「Save Video」，將影片另存新檔。

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  2. 如何幫影片翻轉、調整角度（Free Video Flip and Rotate）
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  1. mrsmallbee 說道：
    03-30, 2017 at 上午 12:40.21

    整天說cut point don’t on the key frame= =
    可以怎麼解決?

    回覆
  2. 求助 說道：
    04-04, 2016 at 下午 6:41.36

    我是下了windows 32bit的2.6.12版本
    可是面版和工能似乎和網上看到的不一樣
    尤其是工具列下方只有「打開」、「保存」和「資訊」3個按鈕
    使用Video Filter Manager的裁切功能後都無法套用起來
    直接輸出還是原來的樣子…
    請問一下是什麼問題呢?

    回覆
  3. algzxwe 說道：
    01-10, 2016 at 下午 8:23.38

    我安裝好了,但卻不能執行,會出現錯誤訊息如下:
    無法找到程序輸入點ScriptItemizeOpenType(在動態連結程式庫USP10.dll)
    OS:XPSP3
    我是抓32bit的
    不知是何原因

    回覆
  4. index0123 說道：
    11-20, 2015 at 下午 10:09.34

    視訊編碼有支援最新 HEVC(x265) (畫面不順但可操作 剪出不影響)
    音訊編碼不支援FLAC；支援AAC

    回覆
  5. index0123 說道：
    11-20, 2015 at 下午 9:58.05

    相當不錯 挺像以前的VirtualDub
    增加了支援格式 保留關鍵幀搜索 還多了一個黑畫面搜索不過得先讓它讀完影片
    輸出輸入直接選copy不換格式是採原畫質輸出 畫質不變又快
    可保存剪接工作記錄 可下次讀取

    回覆
  6. 會員 說道：
    09-15, 2013 at 下午 8:18.31

    謝謝分享 ! 好用 ! 但切割後的清晰度…

    回覆
  7. 不懂 說道：
    12-17, 2012 at 下午 1:13.26

    請問我截取影片後,為何影像與聲音不同步!! 感覺是影像被截取了但聲音卻沒有???

    回覆
  8. 0.0 說道：
    12-17, 2012 at 上午 7:54.55

    請問要如何合併咧？

    回覆
  9. lauren1788 說道：
    12-07, 2012 at 下午 5:11.46

    請問一下嵌字幕的功能可用嗎??家裡的藍光播放機吃mkv結果不吃srt，影片還是要自己把字幕嵌進去才能看，不知道這個軟體是否可用??

    回覆
  10. 任真 說道：
    11-25, 2012 at 下午 3:20.46

    試過了 很不錯 謝謝不大!

    回覆
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