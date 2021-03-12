Crazyones New Tab 開啟新分頁就能獲得滿滿前進的動力（Google Chrome 擴充套件）

使用 Google Chrome 瀏覽器，有許多關於分頁的擴充套件可以使用，有的可以在開啟新分頁時學英文單字、有的可以看見美麗的風景，，

而「Crazyones New Tab」這款擴充套件則可以讓使用者獲得滿滿前進的動力！

它收集了 250 個來自成功企業家的經典語錄，包含比爾·蓋茲、傑佛瑞·貝佐斯、賴利·佩吉、伊隆·馬斯克、馬克·祖克柏以及孫正義，每回開啟一個新分頁，就能被這些企業家的語錄所激勵，不斷提醒使用者別忘記基本但重要的價值觀，還有偉大的夢想。

在分頁中輸入自己的名字後，就能營造企業家們在與你打招呼的感覺，另外還可以輸入三個當年度的目標，當然也可以輸入短期目標或待辦事項，這樣每次打開新分頁時就能被提醒一次，可提高完成目標的效率唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Crazyones New Tab

Crazyones New Tab 軟體版本： 1.0.4

1.0.4 軟體語言： 英文,韓文

英文,韓文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 9.1MiB

9.1MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 初次開啟新分頁時，可先填入自己的暱稱。





第3步 之後開啟新分頁時，就可以看到企業家們與你的對話。下方可再輸入三個目標，不輸入也沒關係。





第4步 將滑鼠移到時間的前方會出現「24 hours」可切換成 24 小時制，「Hide Seconds」可隱藏秒數。





第5步 將滑鼠移動到目標上方，就可以在右側修改目標內容或刪除目標。





第6步 每回打開一個新分頁就可以看到不同的企業家語錄，前方加上了自己的名字，看起來就像在與自己對話一般。