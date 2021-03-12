BitCam 超級復古的黑白相機（iPhone）

你按過了!

古早時期的數位相機解析度都低的很驚人，不過用現代的眼光來欣賞這些照片看來卻又很有特色，如果想拍出類似過去那些超低解析度的照片，，

或許可以到「BitCam」來試試。

「BitCam」是一款黑白像素風格的相機 App，千萬不要想用它拍出清晰的照片，因為它只能用來拍攝充滿顆粒感的黑白復古照！相機有三種解析度可以選擇，包含高解析度、標準與粗大顆粒，雖然是有高解析度可以選，但它也只是比較細緻一點顆粒感而已，請不要想太多。

拍出的照片相當有復古的味道，可以瞬間將時光帶回到 1996 年代，除了一般的照片尺寸外，也可以拍攝出 1:1 的方形照片唷！如果喜歡這樣的復古風格，完整版還有提供彩色的選項，讓你可以拍出更多令人驚豔的照片！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：BitCam
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：The Iconfactory
  • 官方網站：https://iconfactory.com/bc.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「BitCam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式預設為標準模式，按下拍照鍵就能直接拍照，並可選擇儲存、分享或刪除。



    點擊畫面可調整焦點與曝光度。點擊左下角的「齒輪」則可切換不同的解析度、切換成前鏡頭或是方形尺寸。



    下面就是三種不同解析度的拍照效果，提供給大家參考。（點擊可看大圖）

    最後更新：03-12, 2021 下午 12:19

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