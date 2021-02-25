「SUIT-UP」畫風超可愛的紙牌三消遊戲（iPhone, iPad）

你按過了!

「SUIT-UP」是一款撲克牌紙牌遊戲，不過與常見的紙牌接龍遊戲很不同，其加入了三消的元素，，

讓遊戲玩起來更有新鮮感！在無限模式中，玩家必須根據任務要求在有限的步數內配對相同的花色或順子，消除紙牌來取得高分。如果無法在限制步數內達到要求，遊戲就會被迫中止。

除了一般的紙牌外，有時也能拿到功能牌，可以更換花色、更換紙牌位置、複製紙牌或是換掉手上所有的牌等，都能夠有效延長玩家的遊戲生命。結束遊戲時可獲得一些星數，將可以用來升級玩家的各項能力，提高下回合獲得好成績的機會唷！

另外遊戲還有 One Deck、Fast mode 以及 Hard mode 三種遊戲模式可以玩，不過這些也都需要使用星星來解鎖，在星數累積足夠之前，就好好努力的在無限模式中練練功、完成更多的任務來賺星星吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：SUIT-UP
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mikkel Christiansen
  • 官方網站：http://www.mkkl.dk/suitup/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SUIT-UP」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

點擊「START」就可以進入無限模式，不過初次進入會先進行遊戲教學。點擊對話框就可以依序看下去囉！

 

在左上角可看到當下的任務，一開始比較會出現的是配對 3 張以上相同花色的紙牌以及順子（例如 1,2,3 或是 Q,K,A），而在任務牌下方顯示的數字就是限制步數，需在此步數內完成，否則就會失去一條命，一開始玩家也只有一條命，所以失敗一次就會 Game Over 了，之後透過升級就可以增加生命值了。

 

將 3 張以上相同花色的牌直向或橫向排列就可以消除得分。

 

左圖的任務就是「順子」，依序排列 3 張以上的牌即可消除，不限花色。之後則可以看到右圖這種消除「指定花色」的任務。

 

有時候手上也會有特殊的功能牌，可以從遊戲區中抓下指定的一張牌、清除所有遊戲區上的牌、更換牌的位置、複製紙牌或是更換牌色等，玩家可以在適當的時機使用哦！

 

若無法在限制步數內完成任務，失去所有的生命值後，就會結束遊戲。在遊戲中完成的任務數就會轉換為星數，點入「UPGRADES」就可以用星數來升級各能力，也可用來解鎖新的遊戲模式。

 

最後更新：02-25, 2021 下午 3:39

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。