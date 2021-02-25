「山模山樣」運用想像帶你認識山的更多樣貌

你知道哪一座山最有方向感？哪一座山帶有神話的氣息？哪一座山有最多的寶藏？哪一座山最講義氣？又哪一座山是最難親近的呢？「除了高度，你能夠用幾種方式來描述一座山的模樣呢？」這就是「山模山樣」給大家思考的第一個問題，如果不是經常爬山、接近山林的朋友，對山大概就只有名字與高度的印象了吧！

「山模山樣」這個網站就要利用各種「最…」的形容詞來為每一座山描繪出更鮮明的個性，讓大家下回爬山時，可以用更多不同的角度來認識山林網站目前共收錄了台灣 52 座山的資訊，從北到南，連外島都沒放過，如果想對山有更多的了解，非常推薦可以來這裡看看。

網站有提供篩選器可使用，除了山的所在地區外，還可以加上行程天數、是否為百岳等條件來快速篩選符合條件的山每一座山都會介紹它的山名由來與奇聞軼事，還能了解在山裡可看到的植物與動物類型，實際出發探訪山時，又有什麼必須的事前準備以及該帶什麼裝備與穿著衣物類型，在網站中都有詳細的說明哦！

既然現在還無法出國自由趴趴走，不如就好好的認識台灣的山岳吧！

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到各種不同特色的山列表，如果是想找自己所在地區附近的山，可使用左上角的排序與篩選器來快速查找分類

點擊感興趣的山後，就可以翻面看到山的名字，點擊「進入這座山」就可以查看更多的相關資訊

包含山的海拔高度以及為何給它「最…」的形容，並且可以了解到它的山名由來與更多的奇聞軼事

接下來可認識這座山裡有哪些植物與動物，又哪個季節可以看到它最美的模樣

最後，就是當你想進入這座山前，應該有的事前準備，像是是否需要申請入山證、應該規劃多長的行程，以及需準備哪些裝備與適合的穿著類型等，在網站中都可以查詢得到

如果想先一覽山景風光，在網頁最下方也有提供一些照片可供欣賞哦！