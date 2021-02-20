「元宵燈謎」多種題型、不同難易度，一起來猜看看吧！（iPhone, Android）

再幾天元宵節就要到了，過了這天農曆春節也就正式進入了尾聲，這天除了要吃湯圓、賞花燈、提燈籠外，，

有些朋友也會玩玩應景的猜燈謎遊戲，如果今年想跟家人朋友一起玩，不妨可以下載「元宵燈謎」這款 App 來使用哦！

它每回合會隨機提供 10 道題目，每次出題的類型都不同，也有各種難易度之分，從燈籠的顏色就可以分辨得出來，不過若想讓遊戲更有看頭，建議可以搭配骰子、撲克牌或自己做籤筒來進行抽題，讓猜題者可以將選題權掌握在自己手上。

題目類型很多元，有猜字的、日常用品、玩具、動物，也有猜用語、草藥名、人名……等，每道題目點擊後都可以直接看到答案，不過畢竟是免費下載的程式，偶爾也會遇到需看廣告才能獲得解答的狀況唷！大家可以自行衡量是否下載使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 元宵燈謎

元宵燈謎 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： MAXANDEV

MAXANDEV 官方網站： https://maxdevweb.herokuapp.com/

https://maxdevweb.herokuapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟程式後，就可以看到一排的燈籠，點擊燈籠就可以展開題目，點擊題目則可以查看答案。

不過偶爾也會遇到需要看廣告才能解鎖答案的狀況哦！

題目類型真的很豐富，如果題目用完，可點擊下方的「重新出題」就可以再隨機獲得 10 道題目囉！