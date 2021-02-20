「元宵燈謎」多種題型、不同難易度，一起來猜看看吧！（iPhone, Android）
再幾天元宵節就要到了，過了這天農曆春節也就正式進入了尾聲，這天除了要吃湯圓、賞花燈、提燈籠外，，
它每回合會隨機提供 10 道題目，每次出題的類型都不同，也有各種難易度之分，從燈籠的顏色就可以分辨得出來，不過若想讓遊戲更有看頭，建議可以搭配骰子、撲克牌或自己做籤筒來進行抽題，讓猜題者可以將選題權掌握在自己手上。
題目類型很多元，有猜字的、日常用品、玩具、動物，也有猜用語、草藥名、人名……等，每道題目點擊後都可以直接看到答案，不過畢竟是免費下載的程式，偶爾也會遇到需看廣告才能獲得解答的狀況唷！大家可以自行衡量是否下載使用。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：元宵燈謎
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：MAXANDEV
- 官方網站：https://maxdevweb.herokuapp.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟程式後，就可以看到一排的燈籠，點擊燈籠就可以展開題目，點擊題目則可以查看答案。
不過偶爾也會遇到需要看廣告才能解鎖答案的狀況哦！
題目類型真的很豐富，如果題目用完，可點擊下方的「重新出題」就可以再隨機獲得 10 道題目囉！
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