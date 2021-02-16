Glitch Art Generator 故障藝術隨機背景圖產生器

你按過了!

故障藝術 Glitch Art 在很多地方都可以看到它的影子，是一種帶有缺陷的視覺美感。最初這種故障的影像是出現在一些電子產品上，例如電視、電腦，，

當機器發生問題時，影像會出現跳動、破碎、顏色失真等等的狀況，後來人們將這種特別的視覺效果運用在設計之中，於是所謂的故障藝術就被創造了出來。

「Glitch Art Generator」就是一款以故障藝術為主題所設計的背景圖產生器，可隨機製作出各種獨一無二的多色線條背景圖片，使用者可以自由的決定要使用的顏色數量，挑選喜歡的色系，線條的數量與距離也都能自訂。

除了預設的直向線條也可以設置為橫向，或是將頂端的圓角改為方角，可以調整的自由度蠻高的，若不喜歡當前的圖像配置，只要一鍵就能維持設定值再重新產生新的圖像配置，可無限的重生直到找到喜歡的為止。

除了可儲存為電腦桌布外，還有提供手機與平板的桌布格式可下載，拿來當做網頁、設計物的背景圖也很不錯，喜歡這種故障藝術的朋友，可以參考看看哦！

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網頁畫面：

開啟網頁就可以看到多彩的故障藝術背景圖，在右側有許多的調整工具可以使用，在調色盤的部份可自由新增或刪減顏色，點擊色塊就可以開啟選色器，下方的「Sample gradients」是一些漸變配色的範例，點擊可直接套用。

 

在「Amount of glitches」可調整線條的數量。

 

再往下拉可調整「Distance from center」線條頂端與中心的距離，「Driection」線條的方向，與「Corners」頂端的形狀。

 

以上所有的調整都會對背景圖立即產生作用，但如果對目前的圖像配置不太滿意的話，可點擊「GENERATE」重新產生。喜歡的話則可以選擇三種不同的尺寸來保存背景圖。

 

最後更新：02-16, 2021 下午 4:22

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