滿足你對吃的慾望！在「Tasty Planet Forever」的世界裡，什麼都能吃！（iPhone, Android）

過了一個吃多、喝多、玩樂多的年節，再來該忌口的、該運動的都要準備開始了，但我們對吃的慾望該怎麼滿足呢？來玩玩「Tasty Planet Forever」吧！裡頭什麼東西都可以吃，，

只要主角的體型夠大，連桌子、櫃子甚至汽車、房子都能吞下去！

「Tasty Planet Forever」是一款有點獵奇的動作遊戲，一切都從一隻飢腸轆轆的小貓開始，在準備營業的餐廳裡，因為環境太過髒亂，於是主廚找來了這隻奇特的貓咪，並對牠下達了「吃掉一切！」的指令，接著貓咪就展現牠過人的＂食力＂，真的將一切都吃個精光啦～～～

不過限於體型，一開始小貓咪只能吃吃比自己體型小的東西，例如豌豆、小強，當越吃越多、體型越來越大的時候，就開始可以吃下比較大的老鼠、麵包，連不能吃的刀子、酒瓶都可以吃，最後甚至還開始吃起餐廳的員工！（驚）整個就像在演驚悚片啊！

吃越快分數越高，可以獲得的星數也越多，星星的數量關係到後續的獎勵關卡能不能成功解鎖，所以還是不能太悠閒的吃哦！

而除了貓咪所在的巴黎主題外，還有另外 7 個不同的世界主題可以玩，玩家能扮演章魚、老鼠、蜜蜂、鯊魚、企鵝……等不同的角色，吃掉更多不同的東西，整個填滿你對吃的任何慾望唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tasty Planet Forever

Tasty Planet Forever 軟體語言： 英文,日文……等

英文,日文……等 開發人員： Dingo Games Inc.

Dingo Games Inc. 官方網站： http://www.dingogames.com/

http://www.dingogames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲走的是美式漫畫的風格，點擊「Play」進入。

一開始只能玩貓咪的巴黎世界，其餘的需使用遊戲中膁取的金幣來解鎖。

從第一關開始挑戰，下方的獎勵關卡需使用星數來解鎖。

每個關卡的星數都有分數的限制，必須獲得一定分數才能取得星星。點擊「Play」準備開始大吃一番吧！

每進入一個新的主題就會有漫畫可以了解劇情，有興趣的可以把它看完，也可以點擊「Skip」跳過。

點擊要吃的東西就可以控制貓咪的前進方向，也可以直接在螢幕上滑動拖曳貓咪的位置。一開始只可以吃最小的豌豆，慢慢長大後，就可以開始吃小強。

再來就可以吃掉老鼠、麵包、刀子、酒瓶、員工……，隨著體型越來越大，畫面也會越拉越遠，讓你更容易可以看到食物的位置。

當吃滿左上角指定的公分數後才可以過關，並依得分給予星數以及金幣獎勵。

金幣除了可以用來解鎖更多的主題世界外，點入「Power Hats」還可以用來購買不同的帽子，讓貓咪提升更多不同的能力。