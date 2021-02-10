Retromo 手繪童趣復古風照片編輯程式（iPhone, iPad）

手邊的照片編輯 App 都用膩了嗎？快下載「Retromo」來換換口味吧！它是一款帶有復古味與童趣風格的照片編輯程式，功能介面都相當簡單，帶給使用者一種很純粹的感覺，，

特別適合怕麻煩的朋友使用。

無論是選擇拍照或由相簿匯入照片，都可以選擇要編輯為 1:1 的方形照片或保留照片的原尺寸。在貼紙的部份共有四種分類，包含裝飾類、食物類、玩具類與植物類，加入照片後可任意的縮放大小與調整角度，不過它的調整方式與一般習慣不同，在下方的操作說明中會提到。

另外還有多種復古風格的邊框可以搭配使用，編輯後的照片可以走小清新的路線，也可以完全的童趣或充滿懷舊感，效果相當不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Retromo

Retromo 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： Chikako Uchiyama

Chikako Uchiyama 官方網站： http://apps.pplace.jp/

http://apps.pplace.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Retromo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

起始畫面相當單純又可愛吧！無論選擇拍照或從相簿選取照片，都可以選擇要編輯為方形或保留原尺寸。

將照片裁切為適當的大小後，就可以正式進入編輯功能，在下方可加入貼紙或邊框。

貼紙有四種不同的主題類型，在上方可切換。

選入貼紙後，可使用下方的功能按鈕來調整角度、縮放大小，使用時「長按」著功能按鈕就可以進行調整。

邊框的部份也有三種不同的主題風格可選擇。

完成編輯後，點擊右上角的按鈕就可以將圖片保存到相簿中，並可進一步選擇分享方式。