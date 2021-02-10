金字塔神偷！Pyramid Exit 想辦法將法老寶藏移出墓室！（iPhone, Android）

你按過了!

在埃及的金字塔裡法老王的墓室中，藏著許多的寶藏，身為神偷的玩家必須從一個又一個的墓室裡將法老寶藏移出，，

但寶藏哪有這麼好偷！為了保護這些寶藏，在墓室中擺放了各種大小不一、方向迥異的石塊，必須找出正確的移動方法才能順利的將寶藏取出來。

「Pyramid Exit」就是一款以金字塔為主題的華容道解謎遊戲，共有 320 個關卡，每個關卡都會有時間限制，必須在 60 秒之內解決謎題，另外移動的次數也會關係到最後可獲得的聖甲蟲數量唷！挑戰的次數沒有限制，所以可以在找出正確路線後，立即重新挑戰以收集最多的聖甲蟲。

雖然關卡的場景都在墓室之中，不過回進入關卡都會變換不同的主題，有些墓室深不見底，有些則泡在水裡，可在在視覺上帶來蠻多不同的驚喜，喜歡動動腦又對埃及金字塔感興趣的朋友，可以一起來挑戰哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pyramid Exit
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：PLAYTOUCH
  • 官方網站：https://playtouch.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 因裝置而異
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲，點擊「▶」進入關卡列表，共有 32 頁，每頁有 10 關！必須依序挑戰解鎖。

 

在關卡中會看到各種大小、擺放方向的石塊，石塊的方向不可改變，只可順著左右或上下移動。在有限的空間、時間限制中，想辦法將法老王移出墓室即可過關。使用的步數越少可獲得的聖甲蟲越多。

 

每次進入關卡都可以看到各式各樣不同的背景主題，感覺很新奇！

 

最後更新：02-10, 2021 下午 12:06

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