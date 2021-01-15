「考駕照神器」2021 年最新汽機車駕照考試題庫與解析（Android）

你考到駕照了嗎？無論騎車、開車的技術有多好、多熟練，還是得要過筆試這一關，雖然很多題目都可以用常識來理解，，

但還是有許多陷阱題或是關於一些罰緩的金額、吊扣駕照的時間等等問題，需要特別留意。

在考駕照之前一定得要先好好的練習，公路總局都會提供最新的筆試題庫給大家參考練習，不過都是 PDF 檔，並不是很好利用，還好在 iOS 與 Android 雙平台上都有不錯的 App 可以找來用。

本篇要介紹的就是提供給 Android 使用者的「考駕照神器」，其收錄 2021 年最新版的台灣汽機車駕照筆試題庫，程式的介面規劃與配色看起來整齊又舒適，題庫的部份有特別將一些必考的陷阱題單獨列出，另外就是將法規與號誌的是非題與選擇題各別區分開，方便學習。

幾乎每個題目都有提供「答案解析」讓你可以更容易理解，而不只是單純的死背答案，對於特別不熟悉的題目還可以加入收藏以便複習。在學習時，還可以選擇將答案隱藏，看看自己對題目的熟悉度。

當覺得記的差不多時，就可以進行「模擬測驗」，比照實際的筆試，限時 30 分鐘，必須拿到 85 分才算及格，可反覆的進行練習，直到滿意為止！考完之後，就能立即查看自己答錯的部份，並同樣有解析可以參考，加深記憶。

最後，就祝各位考生都可以順利考取駕照唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 考駕照神器

考駕照神器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： CloudedDragonTaiwan

CloudedDragonTaiwan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「考駕照神器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟時，可選擇要考取的駕照類型。接著就可以看到主畫面了，這邊有列出所有的題庫類型，以機車為例，有必考陷阱題，法規、號誌的是非題與選擇題，還有情境考題。

點入題庫，就可以開始學習。幾乎每個題目的左下角都有提供「答案解析」可參考。

點擊右側的「愛心」可加入收藏。點擊右上角的「電燈泡」可切換成默背模式，會將答案與解析隱藏起來。

其它的題庫也是差不多的操作方式。

學習得差不多時，就可以點擊上方的「開始測驗」，測驗時間 30 分鐘，回答 50 題。

不過畢竟是模擬測驗，如果遇到沒有馬上知道答案就會很難受的狀況，可以點擊右上角的「偷看答案」先知道正確答案。

全部都回答完畢後，就可以點擊右上角的「✓」，並選擇「結束作答」。如果想再檢查，可左右滑動切換上下一題。

完成答題後，就可以立即看到自己的分數以及作答記錄。答案選項會以顏色來區分，綠色是答對，藍色是答錯，紅色則是正確答案。答錯的部份一樣會有解析可以查看。

有過模擬測驗之後，在上方就會顯示最近一次的成績，也會計算平均成績。在下方的「客製化題庫整理」就可以查看測驗紀錄、歷史錯誤題以及其它自己收藏的題目。

在最下方點入「設定」可以設定學習鬧鐘，如果之後想要考其它的駕照，也可以在這邊做切換。