「原來 50 音」給初學者的日文假名字源學習工具（Android）

剛開始學習日文的時候，面對一個新的語言，陌生的文字，，

想要將那些彎彎曲曲的平假名、片假名都記起來，確實得花費一些功夫，不過若可以搭配假名字源來學習，對於記憶假名的字形與發音都會有些幫助。

日文的假名源自於漢字，如果死背硬記都記不熟的話，不妨試試利用我們熟悉的文字來輔助記憶吧！如果你手邊的日文課本裡沒有附加字源的說明，可以搭配「原來 50 音」這款 App 來使用，它是一款很單純的日文學習輔助工具，提供所有平假名與片假名的來源及變化的過程，可以快速查詢需要的假名，幫助學習並加深記憶。

例如日文平假名裡的「あ」發音同「阿」也近似其字源「安」，而它的片假名「ア」也是取自「阿」的「阝」，這樣「あ」與「ア」的發音及字形是不是就很容易的串起來了呢？當然有部份還是會需要一些聯想力，但可大幅減少需要硬背的數量，有需要的朋友可以來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 原來 50 音

原來 50 音 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DI Studio

DI Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「原來 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式分為平假名與片假名列表，點入想要查看的假名就可以看到其字源變化了。不過這個程式沒有附加發音是比較可惜的地方。