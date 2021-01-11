六角圖塊乾坤大挪移！Clods Wallup 小毛球冒險解謎遊戲（iPhone, Android）

「Clods Wallup」是一款透過滑動六角圖塊來進行的冒險解謎遊戲，遊戲中的主角是 6 隻不同類型的 Clod 小毛球，原本和樂的住在平原之上，，

某天卻被可惡的惡魔入侵，將原本居住的地方都破壞殆盡，但小毛球們不擔心，因為他們擁有一種古老且神祕的魔法，只要想辦法通過特殊的符文通道，就能逃離這裡到達新的居住地！

玩家首要的任務就是要為小毛球們舖一條安全的路，讓他們可以順利的走到神祕的符文通道。遊戲共有 144 個關卡，分佈在 12 個章節之中，而每個關卡都有特定的限制步數，必須在該步數內完成才可獲得完美的星數。

不過每一隻小毛球都有他獨特的喜好，例如有的喜歡在田野、草叢間穿梭，有的更愛挑戰崎嶇不平的道路，而且他們也都有各自需注意的地方，例如其中一隻小毛球特別喜歡玫瑰花叢，但花叢中卻經常會有喜歡吃小毛球的敵人出沒，所以在安排路線時，就必須考慮到這些特點，並儘可能的避開敵人，還得考量到步數的問題，可說是相當不容易啊！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Clods Wallup
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Scary Beasties Limited
  • 官方網站：http://clodswallup.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

如果想了解一下故事的前因後果，可以看一下遊戲前的前導故事，不過每次進入遊戲時都會有，所以如果暫時不想看的話，可以先點右上角的「Skip」跳過。

 

接著點擊「Tap to begin」即可進入章節列表。章節與關卡都必須循序挑戰，無法跳關。

 

接著點入第一個關卡準備開始吧！每當有新的角色出現時，都會有像右圖這樣的說明可以進行了解。

 

進入第一關後會有小教學，跟著箭頭滑動，就可以將圖塊移動，這隻 Clod 喜歡走在田野草叢之上，所以幫他將路舖好，他就會一路跳到符文通道過關囉！

 

每個關卡在左下角都會顯示限制步數，以左圖為例代表最少只需要 2 步就能過關，若超過 12 步則無法獲得任何的星數。

 

到了某個關卡時，會開始出現敵人，Sneakup 喜歡吃 Clod，只要兩人一接近 Clod 就會被吃掉！所以得特別小心啊～～～吃掉就失敗了，必須整個重來唷！

 

最後更新：01-11, 2021 下午 6:00

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