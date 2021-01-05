Cat Snaps 用光點吸引貓貓拍下各種有趣的自拍照（iPhone, Android）

家裡有養貓咪的朋友，想必手機裡的相簿肯定是被各種貓咪照片給佔據了吧！無論是可愛的、傲嬌的、作怪的、萌睡的、專注的還是破壞力十足的貓咪照片全都有，但你絕對還少了一張，，

那就是由貓咪們自己拍下的自拍照！

大家都知道貓咪的好奇心十足，對於像雷射筆射出的光點更是感興趣，「Cat Snaps」就利用這點製作了可以吸引貓咪來自拍的 App，利用光點在螢幕上隨機忽快忽慢的移動，引誘貓咪們出掌，一旦貓掌觸碰到螢幕，前鏡頭就會同時拍下一張照片，還會播放貓咪叫聲。這個角度的貓咪，想必也是可愛到炸掉吧！（姨母笑）

程式有提供多種不同顏色的光點可選擇，另外付費版也有像老鼠、蒼蠅、螞蟻等不同的生物可選擇。光點的移動速度、瞬移的距離及光點的尺寸大小都可以讓使用者自由調整唷！

而除了「拍照模式」外，也有「遊戲模式」可選擇，這就是單純讓貓咪們打發時間用的，不進行拍照。所有拍攝的照片都會保存在程式內的相簿中，不會直接混入手機相簿，可經過篩選後再分享哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cat Snaps

Cat Snaps 軟體語言： 英文,日文,法文……等

英文,日文,法文……等 開發人員： Eric Marschner

Eric Marschner 官方網站： http://catsnapsapp.com/

http://catsnapsapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後，選擇「Photo Mode」就可以在下方選擇想要使用的光點顏色，往後拖曳還可以看到其它不同圖案的選項，但那些都需另外付費才可使用。

第2步 選好要使用的光點後，再點擊右上角的「▶」，倒數 5 秒後，螢幕上就會出現移動的光點來吸引貓咪。使用手機的「返回」鍵即可結束拍照。

第3步 進入「Gallery」就可以看到剛剛所拍下的貓咪照片了。點入單張照片即可選擇分享、上傳至 Gat Snaps、旋轉或是刪除照片。

註：以上範例圖中的貓咪照片擷取自 Cat Snaps 官網。

第4步 「Selfies」裡可以看到其他使用者上傳分享的貓咪照片。

第5步 進入「Settings」就可以調整光點移動的速度、尺寸大小與瞬移距離。