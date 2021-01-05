HyperZoom 有定格動畫既視感的時光倒流照片動畫製作工具（Android）

老實說，「HyperZoom」這款 App 真的不容易說明它的效果，但拍攝的成果頗有趣的，，

還是想介紹給大家一起來試試。它是利用拍攝多張照片的方式組成類似時光倒流動畫的製作工具，看起來有類似定格動畫的感覺，這樣的描述不知道大家是否能想像？不能的話也沒關係，看下方的影片介紹應該就可以理解了。

雖然說是需要拍攝多張照片，但實際上在操作時，使用者並不需要去一張一張的拍照，在開始錄製時，只要將拍攝的主體維持在螢幕正中心不動，由遠而近的接近該主體直到錄製結束即可，程式會自動拍下所需的照片。

不過在錄製時還是有幾個需要注意的地方，例如拍攝的主體最好維持固定姿勢不動，拍攝者的鏡頭在向主體接近時，也要儘可能的穩定，前進的速度儘量保持定速，不忽快忽慢，這樣拍攝出來的效果才會更好。

完成錄製後，就可以預覽效果，還可以依需求來調整 fps 幀數與 loop 重播的次數，然後就可以保存到相簿中使用，成品會在右下角壓上浮水印，如果想要去除，就需考慮付費購買 Pro 版本囉！有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HyperZoom
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：n4no
  • 官方網站：https://n4no.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「HyperZoom」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有詳細的操作教學與注意事項，點擊右上角的「Next」即可一步步看下去。懶得看英文也沒關係，上面的動畫也很容易理解。

 

第2步 接著就可以將螢幕中間的「＋」對準拍攝主體，按下「錄製」鍵後，就儘可能的定速向前接近主體，直到拍攝結束。

 

第3步 拍攝結束後，需要數秒的時間製作動畫影片，此時可看到 Camera shake 的百分比，鏡頭晃動的程度越小，效果越好，製作完成後就可以看到影片效果了。在下方還可以調整 fps 的數值與 loop 的次數，最後點擊「Save to Gallery」即可保存到相簿。

 

第4步 在拍攝前，還可以依需求在右上角調整間隔計時、影像大小與穩定點。點擊右下角的「相機」圖示可切換使用前後鏡頭。

 

最後更新：01-05, 2021 上午 11:07

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