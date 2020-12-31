Kurit 用磚塊互推、錯綜複雜的禪風益智解謎遊戲（iPhone, Android）
「Kurit」是一款規則簡單，但玩起來超級困難的益智解謎遊戲，每個關卡中都會有一些不同花紋的磚塊，，
遊戲共分為三個難度等級，每個難度有 16 關，雖然關卡數不多，可是真的相當燒腦，在第一個難度等級「CALM」的第 7 關，就會面臨複雜的謎題，所有的磚塊將會互相阻擋、完全的打結，所幸關卡並沒有什麼嚴格的限制，任何時候想要重新來過都沒問題，也可以無限次數的返回上一步哦！
而與其它解謎遊戲不同，它並沒有提供任何的「提示」，所有的謎題只能靠玩家自己來解開，適合熱愛益智解謎遊戲的朋友來挑戰。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Kurit
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Digifirefly Apps
- 官方網站：https://kurit.app/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點擊中間的「▶」，就可以從第 1 關開始挑戰。
接著會進行簡單的玩法教學。在關卡中可看到四種不同紋路的磚塊，必須將它們移動到相同紋路的灰色格子中，磚塊的移動方向會受限於上方的紋路，直向的只能直向走，右斜紋就只能往右上或右下移動，以此類推。遊戲盤沒有邊界，可穿梭移動。點擊「peek」按鈕可查看所有灰色格子的位置。
第 1 關很簡單，按照規則將磚塊移動到指定的位置即可過關。遊戲會記錄每一關的最佳成績，如果有連上網路的話，還會進行排名唷！
接著磚塊之間就會開始需要利用彼此的特性互相推移，才能讓它們去到該去的地方。
當磚塊越來越多時，就不容易看見灰色格子的位置，此時就可以按壓下方的「Peek」不放，就能瀏覽它們的原貌了。
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