「微鋼琴」可以隨時隨地彈奏樂曲的虛擬小鋼琴（iPhone, iPad）
鋼琴不像其它方便攜帶的樂器，可以隨身帶著到處彈，而且買一架鋼琴除了所費不貲外，，
其實如果想試試彈鋼琴的感覺，或是想隨時隨地都可以有琴彈的話，在 Google Play 與 App Store 都有一些虛擬鋼琴可以下載來玩，本篇要介紹的就是可以在 iPhone、iPad 上使用的「微鋼琴」。
「微鋼琴」一次可顯示的鍵數從最少 8 鍵至最多 17 鍵，可視自己的彈奏需求來做調整，其完全類比真實的按鍵與發音，彈起來的聲音就像在彈奏真正的鋼琴一般，還可透過「錄音」鍵錄製自己的所彈奏的樂曲唷！
雖然一個螢幕畫面可顯示的琴鍵範圍有限，不過如果想要演奏比較完整的歌曲，也可以請家人朋友支援一下，組合多部手機將琴鍵連接起來就能擴大可彈奏的琴鍵範圍了。可接受多鍵同時按壓，想要彈什麼樂曲都可以嘗試看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：微鋼琴
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：蓉 李
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「微鋼琴」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式直接就可以開始彈奏鋼琴，拖曳上方的滑塊可調整琴鍵的顯示範圍。
點擊右上角的「■」可開始錄音，再次點擊「‖」即可停止錄音。
停止錄音後，可選擇「播放」或是「查看」錄音列表，點擊右上角的選單鈕也可開啟錄音列表。
點擊左上角的「齒輪」進入設定，可調整要顯示的鍵數以及是否要顯示「鍵位提示」。
鍵數最少 8 鍵，最多可顯示 17 鍵，可依彈奏的需要來做調整。
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