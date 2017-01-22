注意！此軟體可在 Windows, Mac 與 Linux 等系統中製作各版本的 Linux 系統開機 USB 隨身碟、開機記憶卡，不可拿來製作 Windows 開機隨身碟。欲製作 Windows 系統的 USB 開機隨身碟，請改用 WinToFlash, ISO to USB, Rufus 等工具。
一般情況下，如果要安裝Ubuntu或其他Linux系統時，都會先把Linux系統的ISO檔下載回來、燒成光碟後，用光碟開機再執行系統安裝工作。
不過如果你常常需要測試不同版本的作業系統，或者你要安裝的電腦並沒有光碟機可用，甚至你希望直接使用USB開機、使用安裝在USB隨身碟裡的Linux系統功能，都可以試試看下面這個簡單好用的UNetbootin小工具。
UNetbootin軟體可以幫我們將Linux系統的ISO檔灌到USB隨身碟裡，並且讓USB隨身碟可支援電腦開機作業，讓我們不管是要執行系統安裝工作或直接使用USB隨身碟裡的系統開機、上網、打作業，都可以輕鬆搞定！
UNetboot提供兩種版本，可分別在Windows與Linux系統中執行Live USB開機隨身碟的製作工作。可灌製的Linux系統包含各版本的Ubuntu、Fedora、Debian、Linux Mint、openSUSE、FreeBSD、CentOS、Gentoo、Zenwalk、PCLinuxOS....等等。執行時，除了可以直接從ISO檔製作Live USB開機隨身碟之外，還可從選單中點選你要安裝的Linux版本，直接從網路下載、安裝指定版本的OS，是個相當方便的好用工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：UNetbootin
- 軟體版本：625
- 軟體語言：中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：4.60 MB
- 系統支援：Windows,Mac, Linux
- 官方網站：http://unetbootin.sourceforge.net/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將UNetbootin軟體下載回來、直接按兩下即可執行，如果你手邊沒有Linux系統的ISO檔，可以從最上面的「發行版」選單中點選你要安裝的Linux版本，讓UNetbootin程式自動從網路下載、安裝指定版本的Linux作業系統。
第2步 如果你已經下載了想要用的Linux作業系統的ISO檔，可以在「Diskimage」欄位中選取你要使用的Linux光碟ISO檔。
第3步 在最下面點選你的USB隨身碟磁碟代號之後，在按一下「確定」按鈕，即可開始安裝。
第4步 慢慢等.…。
第5步 完成後，按下「退出」按鈕，然後請依照下面文章的介紹，讓電腦從USB隨身碟開機，來執行或安裝新的Linux作業系統。
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