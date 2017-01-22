作者：,     

UNetbootin v.625 製作 Live USB 開機隨身碟！（支援 Windows, Mac, Linux）

注意！此軟體可在 Windows, Mac 與 Linux 等系統中製作各版本的 Linux 系統開機 USB 隨身碟、開機記憶卡，不可拿來製作 Windows 開機隨身碟。欲製作 Windows 系統的 USB 開機隨身碟，請改用  WinToFlashISO to USBRufus 等工具。

一般情況下，如果要安裝Ubuntu或其他Linux系統時，都會先把Linux系統的ISO檔下載回來、燒成光碟後，用光碟開機再執行系統安裝工作。

不過如果你常常需要測試不同版本的作業系統，或者你要安裝的電腦並沒有光碟機可用，甚至你希望直接使用USB開機、使用安裝在USB隨身碟裡的Linux系統功能，都可以試試看下面這個簡單好用的UNetbootin小工具。

UNetbootin軟體可以幫我們將Linux系統的ISO檔灌到USB隨身碟裡，並且讓USB隨身碟可支援電腦開機作業，讓我們不管是要執行系統安裝工作或直接使用USB隨身碟裡的系統開機、上網、打作業，都可以輕鬆搞定！

UNetboot提供兩種版本，可分別在Windows與Linux系統中執行Live USB開機隨身碟的製作工作。可灌製的Linux系統包含各版本的Ubuntu、Fedora、Debian、Linux Mint、openSUSE、FreeBSD、CentOS、Gentoo、Zenwalk、PCLinuxOS....等等。執行時，除了可以直接從ISO檔製作Live USB開機隨身碟之外，還可從選單中點選你要安裝的Linux版本，直接從網路下載、安裝指定版本的OS，是個相當方便的好用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：UNetbootin
  • 軟體版本：625
  • 軟體語言：中文版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.60 MB
  • 系統支援：Windows,Mac, Linux
  • 官方網站：http://unetbootin.sourceforge.net/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將UNetbootin軟體下載回來、直接按兩下即可執行，如果你手邊沒有Linux系統的ISO檔，可以從最上面的「發行版」選單中點選你要安裝的Linux版本，讓UNetbootin程式自動從網路下載、安裝指定版本的Linux作業系統。

01

 

 

第2步  如果你已經下載了想要用的Linux作業系統的ISO檔，可以在「Diskimage」欄位中選取你要使用的Linux光碟ISO檔。

02

 

第3步  在最下面點選你的USB隨身碟磁碟代號之後，在按一下「確定」按鈕，即可開始安裝。

03

 

第4步  慢慢等.…。

04

 

第5步  完成後，按下「退出」按鈕，然後請依照下面文章的介紹，讓電腦從USB隨身碟開機，來執行或安裝新的Linux作業系統。

如何設定BIOS開機順序，讓電腦用「光碟片」或「USB隨身碟」開機？

05

延伸閱讀：

  1. WinToFlash 自製可開機、可安裝系統的「USB重灌隨身碟」
  2. 用「USB隨身碟」安裝、重灌Windows 7，速度大提昇！
  3. [免費] Free ISO Creator 製作ISO檔、可開機光碟映像檔
  4. MobaLiveCD 開機光碟、Live CD模擬器
  5. VirtualBox（繁體中文版）虛擬電腦，練重灌、測軟體、玩病毒，不怕搞壞電腦！
  6. nLite 自製整合修補程式、驅動程式的「Windows 全自動安裝光碟」！

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » 其他 » UNetbootin v.625 製作 Live USB 開機隨身碟！（支援 Windows, Mac, Linux）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
WinToFlash v1.4 自製可開機、可安裝系統的「USB 重灌隨身碟」...
Ubuntu v12.04 免費作業系統 最新版！...
如何安裝Ubuntu 作業系統？
Wubi 免分割硬碟、3個步驟「無痛安裝」Ubuntu作業系統（v9.10最新版...
讓 Windows 與「VirtualBox 裡的 Ubuntu 系統」共用「分...
Eeebuntu 專屬Eee PC小電腦的Ubuntu作業系統...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 初學者 說道：
    02-24, 2016 at 下午 9:12.13

    他到第三個步驟時就跳出錯誤訊息無法繼續安裝

    回覆
  2. 6908 說道：
    01-17, 2013 at 下午 9:39.09

    可以用SD記憶卡嗎?

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 