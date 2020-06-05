MEISAI 迷彩攝影機，用特殊的 AR 濾鏡拍出驚奇之作！（iPhone 11/XR/XS）

「MEISAI」是一款有特殊 AR 濾鏡功能的攝影程式，透過鏡頭會將偵測到的人影自動套用所選擇的濾鏡效果，其餘非人影的部份則會保留原來的樣子，，

拍攝出來的影片會相當有趣，充滿奇幻的感覺。

可以將人影的範圍打上馬賽克、變成黑白灰階、加上殘影或是其它三十多種有趣的動態特效，也可以反過來將這些特效加在背景當中，這樣鏡頭前的人看起來就會有一種像是誤入什麼魔幻世界的效果，很好玩唷！

不過這個 App 只支援 iPhone 11、XR 與 XS 使用，持有以上三種型號 iPhone 的朋友，可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： MEISAI

MEISAI 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Takayuki WATANABE

Takayuki WATANABE 官方網站： https://kitasenjudesign.com/meisai/

https://kitasenjudesign.com/meisai/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MEISAI」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，畫面鏡頭看起來就跟一般的攝影程式沒有兩樣，但只要出現與人影有關的畫面，就會像右圖這樣，自動加上第一種馬賽克特效。

第2步 在下方可以切換各種不同的特效，都好好玩啊～～～

第3步 在「錄影」鍵兩側還有兩個功能，「青蛙頭」可反轉特效，套用到背景當中；「碼錶」可凍結畫面，但特效的動態還是會持續作用，此時錄影也可以錄下有趣的效果哦！

第4步 按下「紅色」的錄影鍵就能開始錄製，完成後再按下「↓」即可將影片保存至相簿中。