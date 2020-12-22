Video to Article 貼上網址就能將 YouTube 影片轉換成文字
在 YouTube 上除了可以看 MV、聽歌，還可以透過各式各樣的網路節目獲取許多有趣、有用的資訊，不過影片並非任何時候都方便觀看，若想讓自己的影片更容易讓其他人觀看的話，「Video to Article」提供了一個方法，那就是將影片轉換成文字！
只要將 YouTube 的影片網址複製貼到網站中，就可以立即將影片的字幕擷取出來變成一篇文章，可直接閱讀文字內容，搭配影片來使用的話，還會自動在文字中標記目前的進度，點擊文字則可將影片移動到對應的位置
網站除了有為影片文章提供專屬的網址外，也有提供程式代碼，可將影片與文章嵌入你的部落格或網頁中。
- 網站名稱：Video to Article
- 網站網址：https://v2article.com/
範例影片文章：https://v2article.com/video/5MgBikgcWnY/the-first-20-hours-how-to-learn-anything-josh-kaufman-tedxcsu
使用方法：
第1步 開啟網頁後，將要轉換的 YouTube 影片網址貼上，按下「GO」
第2步 在新分頁中就可以看到影片，下方緊接著就是字幕的部份在影片下方點擊「Copy Link」可複製專屬連結，「Enbed in Your Website」則可複製代碼將影片與文章嵌入部落格或其它網頁中
第3步 文字的部份會預設使用自動產生，點擊下拉選單可選擇其它的語言
第4步 在播放影片時，文字也會自動標示目前的進度，點擊文字的話，影片也會移動到對應的位置唷！
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