minimalist phone 極簡黑色主畫面，改善你的手機成癮症！（Android）

手機已經成為我們生活中不可或缺的必需品，無論是工作、學習、休閒、娛樂，全都與它脫不了關係，，

但你是否對它太過上癮了呢？回想一下每天第一個與最後一個接觸的是不是都是手機？空閒時，也都忘了抬頭看看身邊的人事物，眼裡盯著的幾乎都是這個小螢幕。

如果想降低手機的使用率，想讓自己的生活中不再以這個小螢幕為重心，使用 Android 手機的朋友，可以考慮安裝像「minimalist phone」的極簡風主畫面，用黑底與白字來取代原本多采多姿的主畫面，讓手機的吸引力降到最低。

在第一層畫面中，甚至看不到任何引人注目的圖樣，應用程式列表也只留下了文字名稱，沒有以往熟悉的 App 圖標，這讓使用者可以更回歸「需要」而不是「想要」。免費版本在主畫面中，可以選擇加入 3 個常用的 App，如果想要加入更多就需要另外付費訂閱完整版了。

而除了原來的主畫面會吸引使用者點擊外，手機的各種通知也很容易對生活造成干擾，「minimalist phone」針對這點也做出了應對方式，其會將所有的通知都集中管理，在收到通知當下並不會播放音效，當你有空時，點開通知過濾器，才會看到這段期間所有收到的通知訊息。

「minimalist phone」所做的一切都是要減少你對手機的依賴，若你警覺到自己對手機成癮了，不妨就來試試吧！

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如果使用後覺得不習慣，在文章最下方有教大家如何改回原來的主畫面，可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： minimalist phone

minimalist phone 軟體語言： 英文

英文 開發人員： QQLabs

QQLabs 官方網站： https://www.minimalistphone.com/

https://www.minimalistphone.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「minimalist phone」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟程式，會先看到相關的介紹與說明，點擊「NEXT」即可逐步看完。

第2步 正式進入極簡主畫面後，先點擊「SET AS DEFAULT HOME SCREEN」，選擇「minimalist phone」後，按下「一律採用」，這樣就可以完全取代原來的主畫面了。這樣黑底白字極簡約的主畫面，是不是讓人大大降低滑手機的慾望了呢？

第3步 在主畫面向左滑動可以叫出應用程式列表，在 App 上長按即可選擇「Add to favorites」將常用的 App 加入主畫面中。（免費版本只可自訂 3 個。）在主畫面長按 App 則可點擊「x」移除。

第4步 在主畫面上方的「圓圈」代表目前的電池電量，點擊中間的時間可開啟鬧鐘、計時器，向上滑動可開啟 Google 搜尋，向下滑動則可展開通知欄。點擊通知欄中的「Notification filter」可以開啟通知過濾器，集中管理所有的通知。

第5步 使用通知過濾器之前，必須先點擊「Enable notification access」，在「通知存取」中找到「minimalist phone」開啟右側的開關，再點擊「允許」給予必需的權限。

第6步 之後收到通知訊息時，就不會有通知音效，通知則會全都被收進過濾器中，點入即可查看相關的內容。

第7步 在右側的應用程式列表右下角可點入程式的「設定」中，這邊可針對主畫面、主題色系、手勢等方面做調整。

如何改回原來的主畫面？

如果使用後，覺得相當不習慣，想再之回到原本手機主畫面的懷抱，可跟著下方的步驟來還原。

第1步 在右側應用程式列表右下角點入程式的「設定」，接著點擊最下方的「Device settins」開啟手機的設定畫面，點入「應用程式」。

第2步 在清單中找到「minimalist phone」，再點入「主螢幕」就可以在清單中選擇原本的主畫面了。