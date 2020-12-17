「In Out」極緻簡單的收入支出追蹤器（iPhone, iPad）
不知道大家有沒有這種感覺，有些事明明可以很簡單、很直接，但最後總是會被搞得很複雜？「In Out」的開發者在記帳方面就有很深刻的感受，，
它的介面相當的簡單，你可以只用來單獨記錄收入或支出，也可兩者兼具，之後開啟程式時只要輸入名稱與金額就可以快速記錄，畫面的上半部可查看到當日、當月或當年度的收支總額，下半部則依序列出所有的歷史記錄，在一個畫面之中就能獲得所有需要的資訊。
沒有更多其它的步驟，也沒有統計分析的功能，不需要連結網路就能使用，所有的數據會自動同步至 iCloud 中，不需擔心記錄消失。因為追求極緻的簡單，所以也沒有什麼通知或提醒功能，如果是經常會忘了記帳的人，可能就不太適合使用了。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：In Out
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Umayanga Alahakoon
- 官方網站：https://umayanga.wixsite.com/inout
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 14.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「In Out」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次使用可先決定要記錄的內容，只記收入、支出，或是兩者都要，接著按下「Take me inside the app」就可以看到主畫面了。這邊先選擇了收入支出都要記，所以在記帳的部份就會區分「收入」（Income）與「支出」（Expense）兩個頁籤。
第2步 輸入收支名稱與金額後，按下「New Record」即可完成記錄。所有的歷史記錄都會列在下方，點擊可修改內容。
第3步 在上方會顯示收入與支出的總額，左邊的「Balance」則是收支相減後的狀況。點擊左上角的「<」可查看上個月的收支記錄。點擊右上角的「齒輪」可進入設定，這邊就可以調整要記錄的項目、顯示的期間、更改配色或 App 的圖標設計。
第4步 根據所調整的項目，主畫面顯示的內容也會跟著變動。
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