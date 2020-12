Posted on

Hippo Video Greetings 聖誕節個性化祝福影片製作器

溫馨感十足的聖誕節就要來臨,不免俗的要與親朋好友、合作夥伴、客戶之間道聲祝福,以往我們都習慣透過通訊軟體傳張應景的貼圖再加上祝賀文字或是 Email 電子賀卡,,

今年也許可以考慮來點不同的。

「Hippo Video Greetings」是一款免費的線上聖誕節祝福影片製作器,只要 4 個步驟,就可以製作一部獨特的祝福影片。在網站上有提供 4 款的聖誕節動畫片頭,選擇喜歡的片頭後,再加上自己所錄製的祝賀影片,並簡單填入文字祝福,網站就會自動將這些內容合併成一部音樂短片。

最後就可以複製連結,透過通訊軟體或 Email 等方式,將自己製作的祝福影片分享出去。除了匯入的影片不可大於 500MB,文字祝福只可輸入英文字,其餘就沒有什麼太多的限制了,若想加強對方的印象,還可加入自己的照片或公司的 Logo 圖,在片尾就會顯示出來,搭配上溫馨又可愛的配樂,絕對會讓收到的人感受到滿滿的心意唷!

網站名稱: Hippo Video Greetings

Hippo Video Greetings 網站網址:https://www.hippovideo.io/video-greetings.html

使用方法:

第1步 開啟網頁後,點擊「SEND VIDEO GREETINGS」。

第2步 接著選擇想要使用的片頭主題,共有 4 款可選擇,可點擊預覽內容。選定後,按下「Select Theme & Go to Next Step」。

第3步 接著可選擇「錄製」或「匯入」祝福影片。若使用匯入,影片檔最大不可超過 500MB,等待上傳完成後,再點擊「SUBMIT」進入下一步。網站也有提供簡單的「Trim」剪輯工具。

第4步 這個步驟可加入自己的照片或是公司的 Logo 等圖片,還可以在下方簡單寫上一些祝福(限英文),切換到「Background music」有兩首背景音樂可選擇,還可試聽,選定後按下「Get Video Rolling」。

第5步 接著就等待影片製作完成。

第6步 影片完成後,可點擊播放看看效果,點擊「PREVIEW」則可預覽對方看到的完整畫面,如果想要再更個人化一些,可在下方填入對方的英文名字,再「Copy URL」將專屬連結發送給對方,這樣當他打開影片網頁時,就可以在頁面上方看到自己的名字唷!

第7步 這就是實際上對方會看到的畫面了。會播放片頭,接著是自己錄製的祝賀影片,最後會加上所上傳的照片或 Logo 圖。