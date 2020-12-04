「Gogogo!」種類超多、互動性高的趣味派對遊戲，可 3~16 位玩家一起進行！（iPhone, Android）

又到了接近年底，各種派對、聚會一個又一個接著開的時期啦！與親朋好友相聚時，一定得要玩點團康遊戲，，

除了撲克牌、打麻將、玩 Switch 外，今年還可以來試試「Gogogo!」這款包含超多玩法的派對遊戲！

「Gogogo!」可提供 3~16 位玩家一起玩，內含多達 50 種不同的遊戲類型，但只需要一支手機就可以玩，不需要每位玩家都安裝程式。在開始前，先將所有玩家的暱稱建立後，就可以由玩家輪流擔任主持人，每回合都有三種遊戲可以選擇，而主持人就擁有決定玩什麼遊戲的權力。

選擇要玩的遊戲後，都會先介紹遊戲如何進行，接著主持人就可以依照畫面上的指示來展開遊戲。這些遊戲會考驗著玩家的各種能力，包含記憶力、反應、創造力、平衡感……等，每回合都可以用不同的遊戲來一較高下！

單次遊戲獲勝的玩家可拿到一頂「皇冠」，先取得指定數量「皇冠」的人就是最後的大贏家囉！玩法多元有趣，與以往介紹過的派對遊戲很不一樣，不過有些可惜的是程式只有英文介面，所以主持人必須得是看得懂英文的人，否則就得有一位會英文的人專門來輔助遊戲進行了。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Gogogo!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Robert Thomson
  • 官方網站：https://www.gogogothegame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟遊戲後，點擊「Start」接著輸入最小玩家的年齡後，按下「Confirm」確認。

 

接著設定玩家的暱稱與頭像，最少需 3 個人才可以進行遊戲，最多可 16 人來玩。點擊前方的頭像可更換其它不同的頭像，點擊「Add Player」可增加玩家。完成設定點擊「Next」。

 

再次確認頭像與暱稱，點擊「Next」後設定規則，包含要獲得幾分才算獲勝、遊戲的模式與難度，接著再點擊「Next」。

 

接著會詢問是否有筆與紙，因為部份的遊戲會需要用到，如果現場沒有的話，就可以選擇避開那些遊戲類型。點擊「Next」後，就可以正式開始，由第一位玩家做為主持人。

 

每位主持人都有 3 種遊戲可以選擇，點入後有詳細的遊戲玩法說明，主持人可以先了解一下，確定要玩的遊戲類型後，就可以與其他玩家解說玩法，接著按下「Ok!」。這邊示範的是「Blind Draw」遊戲。

 

「Blind Draw」的玩法，就是由主持人口述但不說出正確答案的方式，讓所有玩家畫出指定圖形，最接近答案的人獲勝。遊戲準備了許多的題目，主持人隨機選擇一個，接著就可以開始敘述，只可以描述形狀、尺寸、距離、角度等，但不可能直接說出太明確的提示。例如題目是「長頸鹿」，就不能直接說是脖子長長的動物，可以從一個「橢圓形」（頭）開始說起。

 

當大家都畫完之後，主持人就可以判斷誰畫得最像，然後在「Select Winner」中，選出這回合獲勝的玩家。

 

贏的人就可以獲得一個「皇冠」，率先拿到指定數量「皇冠」的玩家，就是最後的大贏家。

 

接著就換下一位玩家擔任主持人，以此類推繼續進行其它的遊戲競賽，每回合都有 3 種不同的遊戲可以選擇哦！

 

遊戲的種類很多，而且不單純都是透過手機來進行，例如有比一分鐘內摺紙飛機，看誰飛得遠、在螢幕上按數字 1~16 看誰最快、看誰先看出像素畫裡的圖案……等，都相當有挑戰性哦！

 

最後更新：12-04, 2020 下午 4:47

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