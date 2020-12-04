Fatty Cat! 會呼嚕嚕的胖貓咪番茄鐘，用你的專心餵飽牠！（iPhone, iPad）

你嘗試過番茄鐘嗎？無論是用於學習或工作都可以透過完全的專心 25 分鐘、休息 5 分鐘的循環，來提升學習或工作的效率。這款「Fatty Cat!」就是以番茄鐘為基礎所設計的 App，可以輔助使用者用有趣的方式來執行番茄鐘工作法。

以一隻胖貓咪為主角，，

使用者只要進行完整的 25 分鐘專心時間，就可以用你的專心填滿貓咪的碗，以 4 回合為一個完整的循環，當開始專心時，必須將手機翻面朝下放置，計時器的時間才會啟動，一旦將手機翻為正面，時間就會停止計算，堅持完成就有機會可以獲得各種的成就獎盃。

程式還有提供每週統計功能，可幫助使用者檢視自己的專注狀況，另外要特別注意的是如果太久沒有使用「Fatty Cat!」來餵食貓咪，牠可是會生病且變得悲傷，對於喜歡貓咪的朋友，應該會更有使用的動力吧？

平時摸摸牠，牠就會舒服到發出呼嚕嚕的聲音。還有更多不同造型的貓咪、食物類型與背景底圖，不過那些都是需要額外付費解鎖的項目，大家可先使用看看，真的喜歡再購買也不遲唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fatty Cat!

Fatty Cat! 軟體語言： 英文, 簡體中文, 義大利文, 西班牙文

英文, 簡體中文, 義大利文, 西班牙文 開發人員： Michele Marrazzo

Michele Marrazzo 官方網站： http://fattycat.altervista.org/

http://fattycat.altervista.org/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fatty Cat」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式胖貓咪會向你說明一些事，如果不想看可點擊右上角的「Skip」跳過。

第2步 接著幫你的貓咪取個名字，再按下「DONE」就可以點擊「START TO STUDY」準備開始專心啦！

第3步 將手機面朝下擺放，就會開始計時。

第4步 當時間到時，並不會有很大的音效提醒，而是會透過閃光燈與輕輕的貓咪呼嚕聲來提醒你，此時將手機翻面就可以看到貓咪的碗被填滿了，點擊「FEED HIM」餵食吧！接著就可以休息 5 分鐘。

第5步 當你成功完成 4 回合的循環後，就可以看到如左圖的畫面，並可獲得第一個獎盃。

第6步 點擊左上角的「圖表」就可以看到每週的統計，在下方的週曆上就能知道自己每天的專心狀況。

第7步 點入「獎盃」可看到目前已收集到的成就，與其它尚可努力的目標。

第8步 在設定選單中，可看到客製化的部份，有背景、食物類型與貓咪可以設定，也可以依需求來調整專心與休息的時間，不過這些都是必須付費升級才能使用的功能。