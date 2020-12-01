「桃園機場捷運時刻表計算器」一頁式查詢更快速！

平常就很少會去搭乘機場捷運，不能出國之後機會更是少之又少，但每每需要搭乘時，，

打開機捷網頁想查個時刻表都覺得有點煩燥感，雖然介面不難看，可是都只能查詢兩個特定站點之間的時刻，無法將所有的班次、站點都展開查看。

前幾天在查詢機捷時刻表時，就突然看到了「桃園機場捷運時刻表計算器」這個網頁，它以一頁式的方式將所有的站點、所有的班次全都一口氣列出，雖然乍看之下好像有點資訊爆棚的感覺，但其實查起來是方便又快速的哦！

開啟網頁後，只要先選擇要往環北站或台北車站的方向，就會自動列出完整的時刻表，還可再進一步以車種來篩選。這樣一頁式的展開，就可以輕易的看出所有車次的時間，更容易安排出門的行程。

而且透過這時刻表才發現，原來普通車都會在 A08 站停留個 3 分鐘，而不是到站後立即離站，難怪偶爾到 A09 站找朋友時，時間剛好的話，就可以先搭直達車到 A08 站，再轉乘普通車一站到 A09 站，通常都可以比直接在起點站搭普通車早一班到達。所以若是要往 A08 站之後只有普通車會到的站點，都可以用這個方式提早大概 15 分鐘的時間到哦！

不過這網頁的資訊最後的更新日期是 2018/3/1，查詢時可能會遇到少許班次會有些出入，但比對過幾個車次的時刻與機捷官網上都是相符的，基本上還是可以使用，大家在查詢時可以再注意一下。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，先在左上角的部份選擇要查詢的方向。

 

第2步 選擇方向後就可以看到完整的時刻表。上方還可再依需求使用車種來篩選或是切換以到站時間來顯示。

 

第3步 向下拖曳即可查看需要的時間、車次在各站發車的時間，上方的站名會跟著移動。在 A08 站就可以看到普通車都會短暫停留 3 分鐘。

舉例來說，想要從 A01 到 A09，但沒趕上10:37 的普通車，就可以先搭 10:45 的直達車，再到 A08 轉原本那班普通車到 A09，就會比在 A01 等 10:52 的普通車早 15 分鐘到達。

 

最後更新：12-01, 2020 上午 11:51

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