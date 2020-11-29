「Nonty.net」10 款超可愛字型免費下載，支援英數符號／日文／漢字

在做設計時，「字型」的運用就跟「圖庫」一樣，必須要有多元的選擇且需特別注意版權的問題，，

如果受限於預算，在網路上都可以找到許多免費的資源，像是本篇要介紹給大家的「Nonty.net」就是一個來自日本的字型設計網站。

該網站中就有提供 10 款超可愛的字型可免費下載，有童趣的手寫風格、像素風、少女風格……等，雖然是以英數符號、日文為主，但也有部份是有支援漢字的唷！輸入繁體中文大多都是可以正常顯示的，若有遇到缺字的問題，可以想辦法換個詞彙，不然也只好放棄了。

這些免費字型要使用在商業用途也是可以的，不需特別標註來源，另外當然還是有些使用上的限制，例如不可用於違法的項目上、不可單獨出售字型或是使用在商標設計上……等，更多詳細的禁止事項，可以到網站上的說明頁中了解哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後往下拉就可以看到 10 款的免費字型列表。

 

點入喜歡的字型就可以在「收錄文字」下看到所支援的範圍。點擊「ダウンロード」裡的下載連結即可將字型下載到電腦中使用。

 

字型真的超可愛哦！這款是列表中第一個的 CheekFont，可支援近 3000 個漢字哦！

 

最後更新：11-29, 2020 下午 5:24

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