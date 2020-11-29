link-to-qr 極簡單的 QR Code 產生器，可自訂樣式、顏色！

QR Code 的發明雖然很早，但真正深入在每個人的生活當中是在智慧型手機普及之後，人手一支的智慧型手機變身成為條碼掃描器，，

只要看到任何的 QR Code 都可以直接拿起手機快速取得其中的資訊，為生活帶來更多的便利，也讓資訊的傳遞更加容易。

如果自己想要製作一個 QR Code 也非常的簡單，之前就有介紹過不少的 QR Code 產生器，可以放入包含純文字、網址、聯絡資料等各種的文字資訊，也可以針對條碼的外觀做更多不同的變化與設計，但若你只需要很單純的放入網址、純文字，「link-to-qr」會是一個極緻簡單的選擇。

「link-to-qr」就是一個專門將網址轉為 QR Code 的產生器，可完全免費使用，介面與功能都相當的簡潔，所輸入的字串內容最多不可超過 300 個字元，可自訂 QR Code 的顏色、背景透明度、是否顯示文字以及邊框的粗細與整體 QR Code 的圖檔尺寸，完成設定後就可以直接下載 PNG 圖檔來使用。

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網站後就可以看到預設網址所產生的 QR Code，在上方的灰色文字框中輸入需要的網址或其它字串，下方可看到字數使用的狀況。

第2步 接著往下可以調整邊框的粗細、圓弧程度或是取消使用邊框。

第3步 還可以切換為透明背景或是取消下方的文字顯示。

第4步 下方有預設四種顏色可選擇，點擊最右側的「＋」則可開啟調色盤選擇其它想要的顏色。

第5步 最後可依需求調整 QR Code 的尺寸大小，再按下方的黃色按鈕即可將 QR Code 下載回來使用。