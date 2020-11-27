Multiavatar 擁有超過 120 億種可能的字串頭像產生器

「Multiavatar」是一款包含不同種族、多種文化、各種年齡層、不同世界觀與各行各業的多元文化頭像產生器，與一般的頭像產生器不同，在這個網站裡你看不到所謂的紙娃娃系統，，

無法由自己決定五官、臉型、髮型或是服裝等，所有的頭像都是由程式隨機組合而成。

進入網頁後，每隔幾秒就會自動生成一個頭像，你也可以手動按下按鈕來隨機產生不同的頭像，遇見喜歡的就可以馬上保留下來使用。另外還有個更有趣的方式，那就是輸入字串來產生，例如你可以輸入自己的中文名字、英文名字或是生日，也可以輸入任何喜歡的詞彙，來看看會獲得什麼樣造型的頭像，感覺很令人期待唷！

這些頭像共有超過 120 億種不同的可能，可以用來當做自己的社群頭像、用來製作遊戲、做為設計項目的一部份等，網站甚至還有提供製成商品的服務。雖然不是所有的頭像都很符合一般的審美觀，不過還是能從中找到一些不錯的設計，需要的朋友可以來挖挖寶哦！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，每隔幾秒就會自動產生一個新的頭像，點擊下方的「隨機」按鈕即可手動切換一個不同的頭像。

第2步 有時候可以獲得蠻有個性的設計，有時候就不是一般審美觀裡的世界。

第3步 在頭像下方可以手動輸入任何的字串，生日、中文名字、英文名字、任何的詞彙都可以生成不同的頭像哦！

第4步 試著輸入我的暱稱後，竟然出現了一個貓型頭像！（難道被發現本體是隻貓了嗎？！🙀）喜歡的話，就可以點擊按鈕下載使用囉！