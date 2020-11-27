「海邊的貓籤」超療癒的每日運勢測驗（Android）
小時候最喜歡看雜誌或報紙上的星座運勢，看看今天或這週的運勢會如何，在哪方面需要特別注意或是了解一下幸運色、幸運數字、幸運物什麼的，，
如果你仍保有這樣的好奇心，可以來試試「海邊的貓籤」這款超療癒的每日運勢測驗 App，它的場景設定在一間開在海鷗島上的咖啡廳，靠近海邊的山丘上，來這裡打工換宿的學生在胖橘貓常坐的位置旁留下了一個籤筒，給所有到訪的旅人，抽支籤留作紀念。
它與一般的籤詩不一樣，這邊的籤詩都寫著一些有趣的內容，其中也會用趣味的方式顯示今日運勢的吉凶程度，還有可能相當不容易找到的幸運物。每天都可以抽出三支籤，如果想要抽更多，也可以透過觀看廣告來取得額外的抽籤機會唷！
除了趣味抽籤外，程式的介面畫風本身看起來就很舒服，再搭配上一波波的海浪聲與音樂，就算不抽籤只聽著海浪聲也就夠舒壓的了，另外還有籤詩與甜點、飲料的圖鑑收集哦！想放鬆一下的話，就到「海邊的貓籤」來走走吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：海邊的貓籤
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：橡實洞工作室 Acorn Hole Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式後，會有一些文字的說明與介紹。在背景還可以聽到陣陣的海浪聲與優美的音樂唷！記得調大音量或是戴上耳機享受一下吧！
點擊小桌子上的籤筒就可以抽籤囉！籤詩的內容果然還是需要好好的理解一番呢！上方會寫著運勢，最下方則有幸運物可以參考。
點擊桌上的「記錄本」就可以查看曾經抽到過的籤詩內容，在上方可快速切換頁數，右側則還可以切換查看甜點與飲料的圖鑑。
點擊那位帥哥他還會與你對話。點擊胖橘旁邊的唱片機就可以調整海聲、音樂、音效的音量大小囉！
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