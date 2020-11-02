這首到底是什麼歌？「哼」出來，Google 助理就能幫你找！

大家肯定都有遇過聽到某首歌，但怎麼就是想不起來歌名是什麼，甚至是腦海裡突然想起了一段旋律，，

連歌詞都記不得怎麼唱，遇到這類想不出歌名的情況，要是不查個水落石出，大概那天晚上就不用睡了。

以前你可能都要跟家人朋友求救，請大家集思廣益一起想，現在只要你能「哼」出來，Google 就可以幫你找哦！！就算是邊緣人也不用再被想不出歌名的狀況困住啦！

這是 Google 近期發表的「Hum to Search」哼歌搜尋功能，透過哼出旋律、唱歌或是吹口哨等方式，搜尋引擎就能分析音頻聲波來進行比對，找出最接近的歌曲，如果唱出的旋律夠精準，甚至可以直接指出是哪一首歌哦！

使用的方式需透過 Google 助理，如果有開啟「Ok Google」功能，可直接叫出助理，或是長按手機的 Home 鍵開啟 Google 助理，再說出「這是什麼歌？」接著哼出或唱出旋律，待數秒後就可以收到搜尋結果，基本上會提供三個最接近的選項，通常裡面應該就會有正確答案了。

以後就不用再為想不出歌名而痛苦了，不過可能會因為走音而痛苦吧！（逃）

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使用方法：

第1步 對著手機說「Ok Google」或是長按下方的「Home 鍵」呼喚出 Google 助理，接著說出「這是什麼歌」，然後哼出旋律或唱歌，此時下方會出現聲波紋。

第2步 數秒後，就可以收到搜尋結果，如果助理不是很確定，就會給三個疑似最接近的歌曲，點擊可以連到 YouTube 聽聽看。如果相當確定的，就會很直接給出歌名與一些相關的資訊（如右圖）。