「多邊形星: 王子故事」畫風精緻療癒的 3D 碎片拼圖遊戲（iPhone, Android）

還記得那個在不同星球旅行冒險的《小王子》嗎？現在他走進了多邊形的世界，在「多邊形星: 王子故事」中，展開了一場美麗又神祕的宇宙之旅。

它是一款 3D 多邊形拼圖遊戲，，

結合《小王子》的故事內容，一邊玩拼圖，一邊再次複習小王子的故事。遊戲以星球區分為 7 大主題，每個主題中都有數十張拼圖卡，玩家需透過 360 度旋轉拼圖碎片的方式來找出隱藏在其中的多邊形圖案，速度越快可獲得越多的星數與硬幣獎勵。

每隔 4 張卡會出現一張需花費硬幣解鎖的特殊卡，在這張特殊卡中拼出的東西就會出現在小王子的星球上，並觸發故事內容。如果硬幣的數量不足，可以重覆挑戰那些未拿到 3 星的拼圖卡，就可以獲得更多的硬幣獎勵唷！

遊戲的畫面相當精緻，也有優美的背景音樂做搭配，整體玩起來很舒服也很療癒，雖然有許多玩家都反應，要拿到 3 星的時間條件很嚴苛，不過若已知道最終的圖形是什麼，那麼再次挑戰時想要拿到 3 星的機會其實蠻高的，有興趣的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 多邊形星: 王子故事

多邊形星: 王子故事 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Nexelon inc.

Nexelon inc. 官方網站： https://nexelongames.com/

https://nexelongames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始的歡迎畫面就很有質感了吧！點擊即可進入教學。跟著手勢滑動就能旋轉拼圖，完成即可進入下一題。在上方會顯示花費時間，花的時間越多，星數就會減少，同時可獲得的硬幣數量也會跟著減少哦！

完成教學關後，就可以開始跟著小王子看故事，並進入正式的關卡。拼圖卡上雖然都有標記數字，不過其實沒有先後順序，只有「特殊卡」才會帶有劇情。

進入拼圖卡後就可以開始 360 度慢慢的旋轉找出隱藏在其中的圖案，如果真的找不出來，下方可以使用「提示」（第一次可免費，之後需看廣告才能取得提示）。使用提示時，會在左下角顯示一個十字圖形，滑動螢幕將白點移動到中心位置，就能完成拼圖了。

遇到「特殊卡」時，就需要使用「硬幣」來解鎖。通常特殊卡可以獲得的獎勵也比一般拼圖卡來得多哦！完成特殊卡的圖案後，就可以推動故事劇情。

在關卡列表點擊右側的「放大鏡 +」可拉近觀看星球上的畫面，也可以調整到喜歡的角度後，將畫面拍照下來。

點擊左上角展開選單，「我的行星」裡可看到所有的星球列表，不過必須完全挑戰前一個星球才能解鎖下一個。

遊戲分別有四首背景音樂與四種卡片形狀可以選擇，除了預設的第一種外，其餘都需花費硬幣或是觀看廣告才能使用。