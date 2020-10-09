Toonify Yourself! 類「迪士尼」人像轉換器，把你的大頭照變成動畫版！

迪士尼動畫裡的人物都有一種特定的風格，讓人一看就可以知道是迪士尼旗下的動畫作品，「Toonify Yourself!」這個網站就可以透過深度學習與生成對抗網絡，，

讓使用者在上傳自己的大頭照後，由 AI 自動模擬生成類似迪士尼角色的動畫版頭像，效果真的超棒的！

開發者收集了迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、夢工廠（Dreamworks）等約 300 張的動漫人物圖像，用來訓練 SytleGan 模型，讓其學習這些動漫角色所具有的特色，在網站公開後的 24 小時內就有近 25 萬的使用次數，可說是超級熱門啊！

雖然除了臉部以外的影像還是會有一點沒那麼完美的地方，例如衣服或是背景、頭頂會有些被糊化的狀況，不過五官臉型的轉換結果是相當不錯的哦！下面先來看一些使用範例，有興趣的朋友快來一起試試。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Browse」上傳照片後，再點擊「Toonify!」進行轉換。

第2步 等待數秒後，就可以在下方看到轉換後的成果囉！是不是很迪士尼呢！？

如果背景是比較複雜的或是衣服、頭頂的部份，就可能會像下圖這樣被糊化，但臉部五官的轉換效果還是很好哦！