連假跟親朋好友來「Family Style」一起當大廚！可 8 人一起玩的超刺激派對遊戲！（iPhone, Android）

中秋的四天連假才剛過完，緊接而來又有三天連假可以爽爽放！放假時與親朋好友相聚除了聊聊天外，來點遊戲串串場是一定要的啦！

這次要介紹給大家的多人派對遊戲「Family Style」與以往介紹的很不一樣哦！它是一款必須大家一起合作完成各種食譜挑戰的遊戲，，

玩家最少 2 人，最多 8 人，人數越多越刺激好玩！支援 iOS 與 Android 手機，跨平台也可連線！

每位玩家都需下載該遊戲 App，由其中一位玩家當主揪創立廚房後，再將食材密碼提供給其他玩家，大家就可以一起加入到同一個廚房裡。當玩家們都加入後，主揪就可以幫大家排位置，將所有玩家依序排成一個圓圈後，才可正式開始遊戲。

當遊戲開始時，每位玩家都會接到「食材指令」，畫面上也會不斷的丟出各種的食材，必須在限時內依指令將食材放到自己的盤子上，最後完成一道菜後送出。有時候你拿到的食材可能是其他玩家需要的，此時就要將該食材向左或右滑動丟給左右兩側的玩家，讓食材可以傳送到真正需要的人手上。

隨著遊戲回合數的增加，除了畫面上的食材會越來越多樣之外，還會加入更多的料理步驟，例如有些食材必須先水煮過或是先切過才可使用，但並不是每個玩家都可以拿到鍋子或砧板，所以有鍋子的人要幫忙煮食材或是將鍋子傳給需要的人。總之，大家必須一起合作才能拿到更高的分數唷！

想起來就感覺很刺激好玩，好像手忙腳亂鬧哄哄的畫面已經在眼前出現，如果我有那麼多朋友的話，一定邀他們一起來一場！（咦～怎麼有股淡淡的哀傷…是洋蔥嗎？一定是食譜裡有洋蔥！T.T）

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Family Style
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Nopri, LLC
  • 官方網站：https://familystyle.info/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.1 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「PLAY」。

 

接著選擇要「CREATE」創立一個新的廚房或是「JOIN」加入朋友的廚房。

 

如果你的主揪選擇創立新廚房，就會出現一組「食材密碼」，將這個食材密碼提供給其他玩家輸入後，大家就都可以加入同一個廚房囉！

 

如果你要加入朋友的廚房，就是將「食材密碼」輸入後，按下「JOIN」即可加入。

 

當有其他玩家加入後，主揪的畫面就會顯示廚師人數，接著點擊「NEXT」。

 

接下來就要幫玩家們安排順序，讓所有的玩家實際上圍成一個圓圈，此時每位玩家的畫面上都會顯示一種食材圖示，主揪就利用該圖示在遊戲裡按順序幫大家排好位置，最後按下「START」就可以準備開始囉！

 

如果大家都是第一次玩，建議先看一下「TUTORIAL」教學，了解一下該怎麼煮菜與傳遞食材。

 

已經會玩的朋友，就直接開始吧！以下用實際的遊戲畫面來解說。每位玩家畫面上方都有各自的食材指令，將指定的食材限時內一一拖曳放在盤子上，就可以完成一道菜送出。畫面上會有一些可用食材，除了可以自己使用外，也可以向左或右滑動傳給兩旁的玩家。（以下為了方便說明，以 A、B 做為玩家代號）

 

B 玩家需要玉米，但自己的畫面中沒有玉米食材，A 玩家就可以將自己不需要的玉米傳給他。食材的傳遞過程可是相當的順暢哦！

 

當完成自己的食譜後，就可以往上將餐點送出。

 

隨著遊戲的進行，將會加入更多的烹煮方式，例如需要水煮、切片或是用平底鍋煎，而需使用的器具並不是每個人都可以拿到，此時擁有器具的人就要幫忙處理食材，或是將器具傳給需要的人。烹煮時需點擊加速，才可以快點拿到處理好的食材哦！

 

玩到後面畫面上的食材會累積越來越多，除了原本就會新增的，還有其他玩家丟過來的，記得要適時的將不需要的食材拖曳到「垃圾桶」才不會干擾食材的傳遞唷！

 

最後當遊戲時間結束時，就會統計玩家個人與團體的成績，看看大家通力合作的成果。

 

最後更新：10-08, 2020 下午 3:30

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