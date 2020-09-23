[限時免費]「DOX」讓人摸不著頭緒卻又上癮的按鈕解謎遊戲（iPhone, Android）

「DOX」是一款很不一般的原創益智遊戲，在一開始並沒有太多的遊戲教學或玩法說明，玩家們只能靠自己耐心的摸索，學習了解每個按鈕的作用與獨特的規則，才能將它們一一的從畫面中消除

遊戲主要以關卡的方式來進行，隨著關卡的推進按鈕的類型也會越來越多，有的必須在最開始就點擊消除，有些需要拖動、交換或是被填充、射擊……等，在完全沒有說明的狀態下，玩家都要盡力的去嘗試與記憶。

所有的關卡皆有步數限制，無論是點擊還是移動，所有的動作都會從步數中扣除，如果在步數內無法將所有的按鈕都消除掉，挑戰就算失敗囉！當挑戰到第 5 階段時，就可以解鎖單次挑戰模式，可以跳脫關卡直接挑戰複雜度更高的謎題喜歡動動腦的朋友，一起來挑戰吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DOX: A Puzzle Game

DOX: A Puzzle Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Canopy Limited

Canopy Limited 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，向左滑動就可以切換到關卡列表，每個大關卡中都有五個小關卡

點入第一小關，只有一個全黑的按鈕，下方正中間會顯示本關卡的「可用步數」只有 1 步的狀況下，又只有一個全黑的按鈕，該怎麼做才能過關呢？為了不破梗，大家自己想辦法吧！將按鈕消除後，就可以點擊「＞」進入下一關

這邊有一點小提示，跟著箭頭將全黑按鈕移動到空白的按鈕，就可以將其填滿，然後再依第一關的過關方法將剩餘的全黑按鈕消掉即可過關

之後就真的都沒有提示了，而且按鈕的種類越來越多，每一個的使用方式、消除規則都不同，要把它們每一個都摸透，相當考驗耐心與記憶力啊～～～

當挑戰完第五大關後，就可以解鎖單次挑戰模式在首頁向右滑動即可隨機進入一個難度更高的謎題囉！