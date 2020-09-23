Analog Geek Clock 絕對是數學狂熱者該擁有的模擬時鐘（iPhone, iPad）

你喜歡數學喜歡到了一個無法自拔的境界嗎？別人都不懂你為何會如此的熱愛，但數學會，數學說會就是會！！

那麼「Analog Geek Clock」絕對是你該擁有的模擬時鐘 App，，

它與一般的時鐘有很大的不同，所有的數字都變成了各種的數學算式，例如「12」被用「3+3×3」取代，「9」則用「√81」、「6」替換為「3!」，其它還有三角函數、微積分跟一堆我看不懂的算式……，總之這些算式的答案會剛好是 1~12 就對了。

時鐘提供日與夜兩種模式，直向或橫向螢幕都可以使用，除了有動態的指針外，在直向模式下，還會隨機提供各種不同的英文名言佳句唷！喜歡數學的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Analog Geek Clock

Analog Geek Clock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Leszek Szary

Leszek Szary 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Analog Geek Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到一個特別的時鐘囉！點擊畫面任一處即可切換為夜間模式，在直向顯示時，上方會隨機顯示一句英文名言佳句，下方則是該佳句的來源，並會隨時間自動更換。

程式也支援橫向顯示，不過就沒有名言可以看了。