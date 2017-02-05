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ProduKey v1.88 快速挖出藏在電腦中的 Windows、Office 軟體序號

2016/11/8 更新：軟體版本更新至 v1.88 最新版。

當我們要重灌電腦前，除了備份硬碟中的重要資料、書籤跟Email郵件之外，一定不能忘記順便備份一下Windows系統與Office等軟體的軟體序號，避免哪天光碟還在序號卻找不到的話，無法順利完成軟體或系統的安裝工作。

以下這個ProduKey軟體可以幫我們查詢已儲存在電腦中的各版本Windows與微軟Office...等軟體的註冊序號，使用方法很簡單，只要按兩下執行ProduKey軟體即可快速顯示全部序號，另外ProduKey也提供匯出功能，可以把擷取到的序號另外儲存新檔備份下來。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ProduKey
  • 軟體版本：1.88
  • 軟體語言：英文（可另外下載中文語系檔）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：127KB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

可挖出序號的軟體：

  • Microsoft Windows 98/ME
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
  • Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)
  • Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)
  • Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office 2007
  • Microsoft Office 2010
  • Microsoft SQL Server 2000
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Exchange Server 2000
  • Microsoft Exchange Server 2003
  • Visual Studio
  • Some of the Adobe and Autodesk products.

注意！部分防毒軟體可能會誤報此為惡意程式或危險程式，應該是沒問題的，如果不放心請勿使用此類軟體。

 

使用方法：

第1步  將ProduKey軟體下載回來、解壓縮後，把中文語系檔也抓下來，解壓縮找到「ProduKey_lng.ini」檔案後，把它放在ProduKey的資料中。如果要列出電腦中已儲存的序號，可以按兩下執行「ProduKey.exe」程式。

01

 

第2步  開啟ProduKey軟體後，視窗中便會自動列出全部已安裝的MS軟體序號，我們可以直接在上面按右鍵、複製下來。

02

 

第3步  如果希望把全部序號都匯出、備份起來的話，可以按「檢視」→「HTML報告 – 所有項目」，即可將目前已經擷取到的序號另外存成HTML格式的網頁檔，方便日後取用。

03

 

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  1. K 說道：
    01-11, 2016 at 下午 4:46.38

    受用了
    謝謝

    回覆
  2. Jasper 說道：
    08-11, 2015 at 下午 9:22.19

    很怕這種軟體會偷偷上傳使用者的序號

    回覆
  3. smile 說道：
    10-30, 2014 at 下午 3:21.11

    不來恩大大，
    小妹想請教一下，因為我目前遇到的問題是PC無法進到作業系統，於是我把PC硬碟拆出來，外接到其他電腦，想再重灌前將序號抓出來，可是試了好幾回好像都讀不到。請不來恩大大指點迷津，感謝~

    回覆
  4. yiu kam sum 說道：
    12-04, 2010 at 上午 8:47.55

    多謝 閣下賜給我們這些好文章，令我們這些初學者學到很多新知識 ，而且圖文並戊，講解清楚易明，實在是網絡的最僅文章網站。謝謝！

    回覆
  5. 阿秉 說道：
    06-01, 2010 at 下午 9:08.54

    太厲害
    太屌了!!
    感謝喔!

    回覆
  6. siovai 說道：
    05-25, 2010 at 下午 9:56.54

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    回覆
  7. future 說道：
    05-24, 2010 at 下午 1:54.51

    Windows 7 Enterprise 他顯示"BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB"

    是因為MAK授權的關係嗎?

    回覆

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