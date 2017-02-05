2016/11/8 更新：軟體版本更新至 v1.88 最新版。

當我們要重灌電腦前，除了備份硬碟中的重要資料、書籤跟Email郵件之外，一定不能忘記順便備份一下Windows系統與Office等軟體的軟體序號，避免哪天光碟還在序號卻找不到的話，無法順利完成軟體或系統的安裝工作。

以下這個ProduKey軟體可以幫我們查詢已儲存在電腦中的各版本Windows與微軟Office...等軟體的註冊序號，使用方法很簡單，只要按兩下執行ProduKey軟體即可快速顯示全部序號，另外ProduKey也提供匯出功能，可以把擷取到的序號另外儲存新檔備份下來。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ProduKey

ProduKey 軟體版本： 1.88

1.88 軟體語言： 英文（可另外下載中文語系檔）

英文（可另外下載中文語系檔） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 127KB

127KB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

可挖出序號的軟體： Microsoft Windows 98/ME

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows 7 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)

Microsoft Windows 8 (Doesn’t work with Microsoft Volume Licensing)

Microsoft Windows 10 (Doesn’t work with all types of licenses)

Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2010

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Exchange Server 2000

Microsoft Exchange Server 2003

Visual Studio

Some of the Adobe and Autodesk products.

注意！部分防毒軟體可能會誤報此為惡意程式或危險程式，應該是沒問題的，如果不放心請勿使用此類軟體。

使用方法：

第1步 將ProduKey軟體下載回來、解壓縮後，把中文語系檔也抓下來，解壓縮找到「ProduKey_lng.ini」檔案後，把它放在ProduKey的資料中。如果要列出電腦中已儲存的序號，可以按兩下執行「ProduKey.exe」程式。

第2步 開啟ProduKey軟體後，視窗中便會自動列出全部已安裝的MS軟體序號，我們可以直接在上面按右鍵、複製下來。

第3步 如果希望把全部序號都匯出、備份起來的話，可以按「檢視」→「HTML報告 – 所有項目」，即可將目前已經擷取到的序號另外存成HTML格式的網頁檔，方便日後取用。