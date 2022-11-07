Mail PassView v1.92 破解電腦中的 Email 帳號、密碼
2022/11/6 更新：軟體版本更新至 v1.92 最新版。注意！部分防毒軟體可能會認為Mail PassView這類軟體為木馬或惡意程式，這是沒問題的，如果有疑慮請勿使用。
大家可能都很習慣讓自己的帳號、密碼自動記錄在電腦中，每次上網收信時，都直接按個按鈕就可以收發郵件。時間一久，，
Mail PassView這軟體可以幫我們 把儲存在自己電腦中的Email帳號、密碼挖出來，可識別儲存在Outlook、Outlook Express、Windows Live Mail、Eudora、Google Talk、Gmail Notifier、Thunderbird、Yahoo即時通...等軟體中的帳號密碼，只要按兩下執行Mail PassView就可以通通列出來，相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Mail PassView
- 軟體版本：1.92
- 軟體語言：繁體中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：52.8KB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：http://www.nirsoft.net/
- 軟體下載：按這裡
注意！部分防毒軟體可能會認為Mail PassView這類軟體為木馬或惡意程式，這是沒問題的，如果有疑慮請勿使用。
可支援的Email收發軟體：
- Outlook Express
- Microsoft Outlook 2000 (POP3 and SMTP Accounts only)
- Microsoft Outlook 2002/2003/2007 (POP3, IMAP, HTTP and SMTP Accounts)
- Windows Mail
- Windows Live Mail
- IncrediMail
- Eudora
- Netscape 6.x/7.x (If the password is not encrypted with master password)
- Mozilla Thunderbird (If the password is not encrypted with master password)
- Group Mail Free
- Yahoo! Mail – If the password is saved in Yahoo! Messenger application.
- Hotmail/MSN mail – If the password is saved in MSN/Windows/Live Messenger application.
- Gmail – If the password is saved by Gmail Notifier application, Google Desktop, or by Google Talk.
使用方法：
第1步 將Mail PassView軟體下載回來並解壓縮之後，把另外的繁體中文語系檔也下載回來、解壓縮，然後複製「mailpv_lng.ini」檔案到Mail PassView軟體資料夾中，即可完成中文化工作。要開始使用的話，請再按兩下執行「mailpv.exe」程式即可。
第2步 開啟Mail PassView軟體後，程式會自動列出目前已經儲存在電腦中的各式Email帳號、密碼，直接按右鍵複製出來即可。
第3步 如果你要重灌電腦，想一次全部備份所有帳號、密碼的話，請按「檢視」→ 「HTML報告-所有項目」，即可將目前已擷取到的帳號密碼等資訊匯出成一個HTML網頁，再按「檔案」→「另存新檔」儲存下來即可。
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訪客留言：
22 Replies to “Mail PassView v1.92 破解電腦中的 Email 帳號、密碼”
不來恩你好，我想請問你知道設定在MAC的郵件的密碼該怎麼讓******被顯示出來嗎？
最近換了新電腦，可是忘記以前設定的Mail密碼，現在陷入困境中。
習慣讓自己的帳號、密碼自動記錄在電腦中的人 可以解 – 那如果沒有自動記錄 在電腦裡的嘞? 可以解嗎 ?
開啟Mail PassView 還要設定什麼嗎? 並沒有向上文中..自動跑出來噎..要找回自己的密碼..
解壓縮跳出需要密碼
有人可以解答嗎?