Mail PassView v1.92 破解電腦中的 Email 帳號、密碼

2022/11/6 更新：軟體版本更新至 v1.92 最新版。注意！部分防毒軟體可能會認為Mail PassView這類軟體為木馬或惡意程式，這是沒問題的，如果有疑慮請勿使用。

大家可能都很習慣讓自己的帳號、密碼自動記錄在電腦中，每次上網收信時，都直接按個按鈕就可以收發郵件。時間一久，，

搞不好連自己都忘記哪個帳號用哪個密碼，尤其如果在不同信箱使用不同的帳號、密碼的話。

Mail PassView這軟體可以幫我們 把儲存在自己電腦中的Email帳號、密碼挖出來，可識別儲存在Outlook、Outlook Express、Windows Live Mail、Eudora、Google Talk、Gmail Notifier、Thunderbird、Yahoo即時通...等軟體中的帳號密碼，只要按兩下執行Mail PassView就可以通通列出來，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Mail PassView

Mail PassView 軟體版本： 1.92

1.92 軟體語言： 繁體中文版

繁體中文版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 52.8KB

52.8KB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： http://www.nirsoft.net/

http://www.nirsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

注意！部分防毒軟體可能會認為Mail PassView這類軟體為木馬或惡意程式，這是沒問題的，如果有疑慮請勿使用。

可支援的Email收發軟體： Outlook Express

Microsoft Outlook 2000 (POP3 and SMTP Accounts only)

Microsoft Outlook 2002/2003/2007 (POP3, IMAP, HTTP and SMTP Accounts)

Windows Mail

Windows Live Mail

IncrediMail

Eudora

Netscape 6.x/7.x (If the password is not encrypted with master password)

Mozilla Thunderbird (If the password is not encrypted with master password)

Group Mail Free

Yahoo! Mail – If the password is saved in Yahoo! Messenger application.

Hotmail/MSN mail – If the password is saved in MSN/Windows/Live Messenger application.

Gmail – If the password is saved by Gmail Notifier application, Google Desktop, or by Google Talk.

使用方法：

第1步 將Mail PassView軟體下載回來並解壓縮之後，把另外的繁體中文語系檔也下載回來、解壓縮，然後複製「mailpv_lng.ini」檔案到Mail PassView軟體資料夾中，即可完成中文化工作。要開始使用的話，請再按兩下執行「mailpv.exe」程式即可。

第2步 開啟Mail PassView軟體後，程式會自動列出目前已經儲存在電腦中的各式Email帳號、密碼，直接按右鍵複製出來即可。

第3步 如果你要重灌電腦，想一次全部備份所有帳號、密碼的話，請按「檢視」→ 「HTML報告-所有項目」，即可將目前已擷取到的帳號密碼等資訊匯出成一個HTML網頁，再按「檔案」→「另存新檔」儲存下來即可。