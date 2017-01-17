2017/1/17 更新：Wireless Network Watcher 軟體版本更新至 v2.05 最新版。

Wireless Network Watcher 是一個相當簡單的無線網路監控工具，主要功能是用來顯示目前與你連上同一個無線網路基地台的其他電腦、手機或 iPad… 等等行動裝置。

除了顯示電腦或手機的 IP 位址與電腦、裝置名稱之外，還可一併顯示該裝置的 MAC Address、網路卡廠牌與其他相關資訊。除了將這些資訊展示在視窗中之外，還可匯出成 html、xml、csv、text… 等格式的文件檔。

透過 Wireless Network Watcher 所取得的資訊對一般人來說可能沒啥用，不過如果你想知道平常家裡或公司的無線網路基地台到底有哪些人正在連線使用，或者哪些人透過自己的手機、平板電腦偷偷連線上網，除了無線網路基地台內建的管理介面之外，如果不想太麻煩也可以直接開 Wireless Network Watcher 來看，執行後馬上就可以列出清單，相當簡單易用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wireless Network Watcher

Wireless Network Watcher 軟體版本： 2.05

2.05 軟體語言： 繁體中文、英文

繁體中文、英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 310 KB

310 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.nirsoft.net/

http://www.nirsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮之後，直接按兩下執行「WNetWatcher.exe」程式即可，視窗中會自動列出目前已連線到同一個無線網路基地台的電腦、手機或行動裝置。