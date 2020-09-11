無壓力單字學習 App！「Lotusfire」從喜歡的文章下手，AI 自動幫你挑出符合程度的單字！（iPhone, Android）

學英文想到要背單字、認識新的單字是不是就覺得頭很痛呢？看著英文課本、單字本就超有抗拒感嗎？也許你可以考慮改用「Lotusfire」來學單字。

「Lotusfire」是一款專為學英文而設計的瀏覽器，可以從日常喜歡的文章中來認識新單字的學習工具，無論是新聞、部落格、論壇還是臉書，，

只要告訴它你所感興趣的文章類型，它就會自動幫你收集相關的文章，並依程度挑出適合學習的單字內容，讓你可以邊閱讀喜歡的文章，邊學習新的單字。

所標示出的單字可以快速的標記「不複習」以後就不會再出現，或標為「想複習」就可以將單字收集起來，方便之後再多做複習，點擊單字則可以聽取發音。另外，你也可以輸入關鍵字或是網址找到更多自己喜歡的文章來學習單字，以瀏覽文章為主，學習單字為輔，用喜歡的內容學英文比較不會放棄哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Lotusfire
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Lotusfire
  • 官方網站：https://www.lotusfire.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次使用時會有一些簡單的介紹與操作教學。

 

第2步 接著要來設定一下自己的英文程度，透過下方的滑桿來調整程度，上方文章所選取的單字就會跟著變換，可依此來判斷自己適合的程度哦！

 

第3步 開啟通知可以幫助自己持之以恆。再來挑選幾個感興趣的主題，「儲存設定」後就可以準備開始使用了！

 

第4步 每天程式都會提供一些相關的中英文文章，點入文章內容就可以看到 AI 所幫我們挑出符合程度的單字了。點擊單字就可以聽取發音，前後則分別有兩個按鈕可以將單字標示為「不複習」或「想複習」。

 

第5步 在下方切換到最右側的功能，就可以看到所有已知、未確認、不知道……等的單字列表，點擊單字右側的「i」就可以開啟線上詞典查看更多相關的釋義與聽取發音。在單字上向左滑動可標示為「已知道」。

 

第6步 切換到「放大鏡」就可以輸入關鍵字或網址來查找其它感興趣的文章內容，程式同樣也會自動將符合程度的單字標示出來哦！

 

最後更新：09-11, 2020 上午 11:34

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板