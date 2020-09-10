玩完好想吃果凍！「Jelly Fill」超軟 Q 的方塊拼圖遊戲（iPhone, Android）

方塊拼圖類的遊戲應該很多朋友都有玩過，主要玩法就是把各種形狀的方塊拼到有限的空間中，而這些方塊通常都是頂扣扣的，，

但在「Jelly Fill」裡，它們全都變成軟 Q 的果凍啦！

乍看之下這些方塊好像沒什麼不同，但從上方將它們落下時，就可以明顯的感受到 Q 彈可口的樣子（咦），邊玩邊覺得好好吃、好療癒啊！基本的玩法規則一樣，是要將所有的方塊拼入，不可超過限定的高度即可過關。

遊戲有超過 100 個關卡，方塊數量會越來越多，誰先誰後、先上誰下得先想清楚，否則擺不下超過限高就只能重新開始了。不過遊戲內含的廣告不少，幾乎每回過關或失敗時都會出現，可考慮離線挑戰比較可以不受干擾哦！喜歡果凍的朋友千萬別錯了啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Jelly Fill

Jelly Fill 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dual Cat

Dual Cat 官方網站： http://www.dualcat.io/

http://www.dualcat.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

將下方的方塊拖曳到空中適當位置後，放開手讓它落下。

成功的填入且不超過限高即可過關。過關達一定次數就可以開啟寶箱獲得新的背景主題唷！

有需要時，可點擊方塊下方的按鈕旋轉方塊，將其調整為適當的角度。

所有的方塊都填入後卻超過限高，挑戰就算失敗！重新開始時，就可以看到閃爍的方塊提示，如果不想要被提示的話，可以點擊左上角的「電燈泡」關閉。