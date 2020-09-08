把照片丟進「AI Image Enhancer」一鍵自動優化、增強色彩

雖然現在手機、相機的拍照功能都已經相當不錯了，但每次拍完照都還是覺得照片的色彩太過平淡，總想要再多做一點調整讓照片看起來更完美，，

可是修圖什麼的對你來說就像數學一樣，不會就是不會嗎？沒關係，只要把照片丟進「AI Image Enhancer」就會自動幫照片進行優化唷！

其根據 AI 演算法，可以提高照片的對比度，調整色彩平衡並豐富色彩的層次，且不需要任何的修圖技巧，只要會把照片上傳到網站上就行，它的處理速度相當快，只要數秒的時間就能完成。

不過網站只支援使用 JPG 或 PNG 格式，並限於 2000×2000、檔案大小 5MB 以內的圖檔，超過這個範圍就無法使用。「AI Image Enhancer」經過數千張照片的訓練，無論是要處理人物、風景或是任何的照片都沒問題。你手上正有需要喬一下的照片嗎？不妨來試試看吧！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，就可以將照片拖曳到方框中，或是點擊圖示從電腦中選取照片。注意網站只接受 JPG、PNG 格式，且不可超過 2000×200、5MB 的圖檔哦！

 

第2步 上傳後，按下「Start」即會開始進行分析與優化。

 

第3步 接著按下「Download」即會另開分頁顯示已優化後的照片。

 

第4步 在圖片上點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」即可將照片保存到電腦中。

最後更新：09-08, 2020 下午 12:09

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