一雙眼睛、兩個世界「Odd Eye」超現實的解謎遊戲（iPhone, Android）

「Odd Eye」是一個與異瞳少女有關的冒險解謎遊戲。有著奇特眼睛的少女獨自一人被留在這美麗奇幻童話與可怕噩夢共存的世界中，為了找出這被遺忘世界的真相而展開了一連串的冒險。

透過螢幕上的虛擬按鍵，玩家可以控制少女前進或後退，，

也可以適時的跳躍、與場景機關互動或是切換由不同眼睛所看到的兩個世界，透過兩個世界不同的場景變化，來想辦法穿越各種的障礙，並收集星星過關。

遊戲結合了街機、冒險與解謎等元素，玩起來十分有挑戰性，共有 30 個關卡，還有一個隱藏的房間等著玩家唷！遊戲可免費玩，不過在進入新關卡前都需要觀看廣告來解鎖，但不小心失敗時也可以透過看廣告來接關，喜歡燒腦遊戲的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

在遊戲一開始就由講述異瞳少女的故事來展開，畫面色調看起來有點陰森但劇情並不會很恐怖，可以放心的看完它。

 

遊戲有兩種方向操控按鈕，可以選擇比較習慣的方式。

 

接著就會邊玩邊進行教學，使用方向鍵來控制方向，「腳印」可跳躍，「手」可與場景物品互動，「眼睛」則可以切換查看兩個不同的世界。

 

在場景中要仔細的搜尋，收集星星。

 

查找線索解開謎題，讓劇情可以繼續推進。

 

在場景中有時會有一台顯示著電燈泡畫面的「電視機」，點擊就可以觀看廣告來取得提示囉！

 

最後更新：09-08, 2020 上午 10:59

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