頭髮也準備換季了！來「髮型換」大膽嘗試不同的造型吧！（iPhone, iPad）

炎熱的夏季漸漸的就要接近尾聲了，準備走入秋冬的季節，髮型也想跟著做點變化嗎？來「髮型換」嘗試一些不同的造型吧！在這裡可以找到短髮、中長髮、長髮與用色大膽的各種髮型，，

只要拍張照就可以了。

一般換髮型的 App 通常都還會有點不確準，因為只是把自己的臉塞進在模版裡，臉型其實已經不是原本的樣子，但這款「髮型換」的改造方式會保留原本的臉型，讓合成的結果會更接近真實的感覺。

你可以選用相簿中的照片或是立即從相機鏡頭取得影像，最好可以將整個臉部全都露出來，不要被瀏海遮擋，這樣才能獲得更好的效果。合成後的照片可以保存到相簿中，無論想要嘗試何種髮型都沒問題哦！

雖然短髮造型中有少許的男生髮型可以選用，但整體來說還是比較適合女生朋友來使用，有興趣的朋友來試試看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 髮型換

髮型換 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Valenapps Sociedad Limitada

Valenapps Sociedad Limitada 官方網站： https://valenapps.es/

https://valenapps.es/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「髮型換」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇拍照或由相簿選取照片，接著程式就會自動辨識留下臉部與身體的部份並套用短髮造型，在右側可選擇其它的髮型。

第2步 上方可以切換其它不同髮長的髮型。更換髮型時，可能會需要調整一下臉的位置，並可使用兩指斜拉縮放大小。

第3步 有喜歡的髮型就可以點擊上方的按鈕保存下來哦！