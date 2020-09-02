「來合體鴨」超有趣的鴨界英雄無限進化合成放置 RPG 遊戲，快來一起玩鴨～（iPhone, Android）

合成遊戲真的有種莫名的吸引力啊！這款「來合體鴨」就透過了合併來升級鴨界英雄，讓超級英雄戰隊的火力隨著升級而越來越強大，一路過關斬將成為宇宙的最強王者！

遊戲裡的英雄鴨分為三種類型，，

分別是拿刀劍的戰士鴨、拿槍的弓手鴨與負責空襲的飛天鴨，每個類型各有專長，且必須分開合併升級，所有等級加起來共有 120 隻鴨等你來收集哦！

而遊戲玩法超簡單，只要將兩個相同的鴨子重疊拖放在一起就能合體，透過各種技能的升等，可以幫助鴨子們更快練成精！在回合制戰鬥中解決所有的敵人與最難攻下的 BOSS，就能開寶箱拿到金幣與鑽石等各種的獎勵。

遊戲基本上沒有太大的難度，裡頭的對話也十分無厘頭超爆笑的！可以享受輕鬆又有趣的遊戲時光。離線時可以持續的收集金幣，還有可以自動產蛋、合併的加速道具，不需沒日沒夜的又農又肝，也可以逐步升級唷！喜歡合成遊戲的朋友快一起來玩鴨～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 來合體鴨：Merge Duck

來合體鴨：Merge Duck 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： OneMore Game Studio

OneMore Game Studio 官方網站： https://onemoregames.github.io/

https://onemoregames.github.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的畫風相當逗趣可愛，一開始會介紹遊戲的故事背景，原來有一群小鴨子們快樂的在這片土地上生活著，但有一天……

一隻超級鴨霸的鴨要將這片土地佔為己有，小鴨子們決定團結起來反擊！於是戰鬥就此展開！點擊下方的鴨蛋可產出最低等的鴨戰士。

在遊戲中的對話真的十分無厘頭啊！你的刀都塗滿了毒藥你還舔！XDDDDD

被派上戰場的鴨戰士就會與敵人開始對戰，在對戰期間難免自己也會受傷失血，所以我們再繼續產出戰士吧！

將同等級的鴨子合併升級，最高等的鴨戰士就會上到戰場去。

除了一開始的戰士鴨，會陸續解鎖弓手鴨與飛天鴨，可以讓戰場上的士兵陣容更強大，三種鴨子會輪流攻擊，將敵人一一打敗。

擊倒每回合最後的大魔王就能獲得金幣與鑽石獎勵。

在「研究所」與「訓練場」可以使用金幣或鑽石來讓鴨子們的各種能力更加提高，可讓升級更快、攻擊力更強唷！還有許多細節功能，在遊戲中都有詳細的說明，就留給各位鴨子（咦）們去了解了！衝鴨～～～