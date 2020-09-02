「來合體鴨」超有趣的鴨界英雄無限進化合成放置 RPG 遊戲，快來一起玩鴨～（iPhone, Android）

合成遊戲真的有種莫名的吸引力啊！這款「來合體鴨」就透過了合併來升級鴨界英雄，讓超級英雄戰隊的火力隨著升級而越來越強大，一路過關斬將成為宇宙的最強王者！

遊戲裡的英雄鴨分為三種類型，，

分別是拿刀劍的戰士鴨、拿槍的弓手鴨與負責空襲的飛天鴨，每個類型各有專長，且必須分開合併升級，所有等級加起來共有 120 隻鴨等你來收集哦！

而遊戲玩法超簡單，只要將兩個相同的鴨子重疊拖放在一起就能合體，透過各種技能的升等，可以幫助鴨子們更快練成精！在回合制戰鬥中解決所有的敵人與最難攻下的 BOSS，就能開寶箱拿到金幣與鑽石等各種的獎勵。

遊戲基本上沒有太大的難度，裡頭的對話也十分無厘頭超爆笑的！可以享受輕鬆又有趣的遊戲時光。離線時可以持續的收集金幣，還有可以自動產蛋、合併的加速道具，不需沒日沒夜的又農又肝，也可以逐步升級唷！喜歡合成遊戲的朋友快一起來玩鴨～

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：來合體鴨：Merge Duck
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：OneMore Game Studio
  • 官方網站：https://onemoregames.github.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲的畫風相當逗趣可愛，一開始會介紹遊戲的故事背景，原來有一群小鴨子們快樂的在這片土地上生活著，但有一天……

 

一隻超級鴨霸的鴨要將這片土地佔為己有，小鴨子們決定團結起來反擊！於是戰鬥就此展開！點擊下方的鴨蛋可產出最低等的鴨戰士。

 

在遊戲中的對話真的十分無厘頭啊！你的刀都塗滿了毒藥你還舔！XDDDDD

 

被派上戰場的鴨戰士就會與敵人開始對戰，在對戰期間難免自己也會受傷失血，所以我們再繼續產出戰士吧！

 

將同等級的鴨子合併升級，最高等的鴨戰士就會上到戰場去。

 

除了一開始的戰士鴨，會陸續解鎖弓手鴨與飛天鴨，可以讓戰場上的士兵陣容更強大，三種鴨子會輪流攻擊，將敵人一一打敗。

 

擊倒每回合最後的大魔王就能獲得金幣與鑽石獎勵。

 

在「研究所」與「訓練場」可以使用金幣或鑽石來讓鴨子們的各種能力更加提高，可讓升級更快、攻擊力更強唷！還有許多細節功能，在遊戲中都有詳細的說明，就留給各位鴨子（咦）們去了解了！衝鴨～～～

 

最後更新：09-02, 2020 下午 3:35

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板