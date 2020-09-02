「Fonts」近 40 種特殊英文字體、5 種可愛符號圖示鍵盤全部免費用！（iPhone, Android）

在網路世界裡想要與眾不同，除了寫的文字內容要夠吸引人外，在字體上也得多下點功夫。「Fonts」就是一款可以讓你的文字更突顯的英文字體鍵盤，，

安裝後可直接在打字的時候切換使用，不需另外複製貼上超方便哦！

其中包含近 40 種的特殊英文字體，例如有打字機字體、Outline、迷你體、漫畫體、加上圓圈或方框、哥德體、顛倒體或是加上笑臉、哭臉符號的英文字體等，多到讓你選擇困難都發作！

而除了英文字體外，還有其它 5 種可愛符號、小圖示鍵盤，都可以直接在鍵盤上切換使用哦！在各種的社群軟體中幾乎都能適用，不需要時只要透過鍵盤切換，就能回復使用原來慣用的輸入法鍵盤了。有興趣的朋友可以試試。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

 

Android 手機使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式，點擊「ENABLE FONTS DKYBOARD」將 Fonts 的開關打開。

 

第2步 與所有的輸入法鍵盤一樣，在啟用時都會跳出下方的警示，如果有疑慮，請勿使用。若想繼續使用則按下「確定」。

 

第3步 接著再回到程式中，點擊「SWITCH TO FONTS」在選擇鍵盤列表中，選擇「Fonts」。

 

第4步 程式有支援多種語言，這邊我們就先選擇「English」按下「確定」。在下方就能看到 Fonts 的鍵盤了，可於主程式中試打看看。

 

第5步 有各式各樣的英文字體，都好可愛、好特別！

 

第6步 也有很多小圖示、符號可以使用哦！

 

第7步 若想切換回原來的輸入法，只要長按鍵盤下方的「地球」或點擊右下角的「鍵盤」圖示，就可以在列表中做選擇囉！

 

第8步 以後在發文時，就可以使用這些特別的英文字體或加入可愛的小圖示了。

 

iPhone 使用方法：

第1步 下載安裝後開啟，點擊「Go to settings」。點入「鍵盤」。

 

第2步 打開「Fonts」右側的開關後，返回主程式，若看到如右圖的畫面，點擊「X」關閉即可。

 

第3步 接著長按左下角的「地球」圖示，選擇「Fonts」切換鍵盤。

 

第4步 然後一樣可以在主程式中試用看看各種特別的英文字體與小圖示唷！之後在其它應用程式中需要時，也只要用同樣的方法切換到 Fonts 鍵盤即可。

 

最後更新：09-02, 2020 下午 12:12

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板