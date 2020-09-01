家有小學生必備！「造詞小幫手」不怕再被問倒啦～（Android）
新的學年度開始了，許多人家裡都多了一位小學生，而家有小學生的家長們肯定都被孩子們問過造詞、造句的問題，，
它是一款相當方便使用的造詞查詢工具，內容來自於教育部國語辭典公眾授權網，只要輸入單字就可以查詢相關的造詞，也能同步查到成語的部份哦！甚至你還可以進一步的設定單字要出現在前、中或後的位置，可認識更多不同變化的造詞方式。
每個單字、造詞或成語點入都有注音、拼音與詳細的釋義內容可以參考，還可以將特定的字詞加入最愛，曾經查詢過的內容也會被保存在記錄之中，之後若需使用就不用再重覆輸入查詢了。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：造詞小幫手
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Scary.CatBox
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「造詞小幫手」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊右上角的「放大鏡」即可輸入單字或詞來查詢。
第2步 在上方可切換字詞想要顯示的位置。
第3步 點入字詞可查看注音、拼音與釋義。點擊右上角的「愛心」可加入最愛，在首頁點擊右下角的「最愛」就能查看列表。
第4步 「記錄」中則會保存所有查詢過的字詞，點擊右上角的「垃圾桶」可勾選不需要的字詞後，按下「✓」刪除。
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