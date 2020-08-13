與「The Simple Tea App」泡一杯好茶！九大茶種用量、沖泡時間、水量參考（iPhone, iPad）
比起每天來杯咖啡，有些朋友應該更喜歡泡茶吧！但你喝的茶都是怎麼沖泡的呢？如果不是使用茶包，那麼茶葉的種類、用量、水量，，
若你是剛踏入泡茶領域的小菜鳥，不妨可以下載「The Simple Tea App」來一起泡杯好茶！它是一款相當簡潔方便的泡茶助手，以茶的種類分為，綠茶、白茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶、博士茶……等九種分類，可依想要泡的茶種來快速查詢。
每個茶種都會提供適當的茶葉用量、水量、水溫與建議沖泡靜置的時間，當開始沖泡時，就可以點擊啟動計時器，時間到就會提醒你，再也不用擔心茶泡得太濃或太淡囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：The Simple Tea App
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Baglan Dosmagambetov
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Simple Tea App」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
開啟程式後，選擇要泡的茶葉種類，就能看到建議用量、水量、水溫與靜置時間。當全都準備好後，就可以點擊下方的計時器，開始倒數計時。
建議的用量與水量都是以一杯為基準，如果是要泡給多人喝，就可以再依比例增加調整。
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