[限時免費] Up Slide Down 九種滑塊拼圖大集合（iPhone, iPad）

你喜歡玩滑塊拼圖嗎？利用空格位置想辦法移動拼圖，讓拼圖塊可以按正確的順序排列即可過關，是一種很容易玩，，

也很容易不知道自己到底在移什麼（？）的拼圖遊戲。

最常見的就是以九宮格為基礎，放入 1~8 的數字圖塊，由左至右、由上至下，將數字按順序排好就能完成，而這款「Up Slide Down」除了經典款的數字九宮格模式外，還加入了其它八種的滑塊拼圖，包含一樣是數字圖塊，但需用渦旋式來排列的「Vortex」或是需排出電話按鍵順序的「Phone」、將數字增加至 15 的「Fifteen」以及有著更複雜暴風式排列順序的「Brainstorming」，也有以方向箭頭為主題的「Arrows」與「Arrow Keys」，還有以表情符號為主的「Emoji」與簡單的紐約主題「Nyc」。

雖然全都是以滑塊的方式來進行的拼圖遊戲，不過因為終極的排列方式不同與拼圖塊的數量差異，難度也有不同層次上的差別唷！喜歡此類遊戲的朋友千萬不要錯過啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Up Slide Down
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Digital Hole Pvt. Ltd.
  • 官方網站：https://www.digitalhole.co/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Up Slide Down」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後直接就能看到九種遊戲模式列表，直接選擇一個開始挑戰吧！

 

每個拼圖至少都有一格空位，利用這個空位來移動拼圖塊，將它們按目標順序排好即可過關，並會記錄下每回所花費的時間與最佳記錄。

 

如果記不起來目標順序也沒有關係，只要點擊下方的「眼睛」就能看到目標順序囉！

 

箭頭主題的畫面雖然一堆箭頭看起來有些眼花撩亂，但其實只要按它們各自所指的方向排列即可，不用特別記得目標順序。最困難的應該就是有著 15 個數字圖塊的「Brainstorming」了吧！除了數字多之外，排列的順序也挺棘手的，有耐性、有勇氣的朋友可以挑戰看看哦！

 

最後更新：08-10, 2020 上午 11:43

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