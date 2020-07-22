「行動打卡鐘」把手機變成打卡鐘，管理出勤紀錄更方便！（iPhone, Android）

一般若是有提供固定工作場所的企業，通常員工上下班時都會需要打卡記錄，以便每個月可以統計工時核發薪水，，

但是在外趴趴走的外勤人員就比較難掌控他們的出勤狀況，若想要更方便、省時又精準的掌握每位員工的出勤紀錄，可以考慮用「行動打卡鐘」來替代傳統的打卡鐘。

「行動打卡鐘」是一款可以將任何一台手機變成打卡裝置的 App，每位人員只要設定好代號、密碼，無論工作場所在何處，都能透過自己的手機來進行打卡，針對無固定工作場所的人員，也可以使用 GPS 打卡功能，在打卡時一併將地點資訊也記錄下來，方便人員的管理。

打卡的名稱除了預設的上、下班外，可依實際需求進行調整，例如加班、加班下班、簽到、簽退等，不只可以運用在一般的公司行號、餐飲業，甚至是學校、補習班學生的出缺席點名、展場人員管理等，可適用於各種不同產業與場合唷！

每位人員都可以查看自己的出勤紀錄，而管理人員則有更多的維護及查詢功能，包含成員資料的建立與修改、組別的設定、打卡方式的管理等，也能查詢各成員的出勤紀錄、異常紀錄與擁有補登打卡的權限。另外，程式也有提供匯出出勤報表的功能，可設定匯出特定期間的所有打卡紀錄，方便統計出缺勤狀況。

免費版本最多可建立 10 個成員，所以如果是人數不多的小公司，就可以完全免費使用，若想要擁有更完整的功能與建立更多的成員，就需要付費訂閱取得授權囉！以上提供給有需要的朋友們參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 行動打卡鐘

行動打卡鐘 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： CYBERSTAR INFORMATION CO., LTD.

CYBERSTAR INFORMATION CO., LTD. 官方網站： https://www.cyberstar.com.tw/

https://www.cyberstar.com.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

管理者操作畫面：

第1步 初次使用的話，管理者需先到下方的「註冊申請」，設定好組織代號、名稱、管理人員等資訊，都填好後，點擊右上角的選單鈕按下「送出」。

第2步 使用剛剛設立的帳號密碼登入後，就可以看到管理者自己的打卡畫面，點擊右上角的展開選單，到「管理頁面」裡，即可準備幫其他的成員建立帳號。

第3步 點入「新增成員」填入代號、姓名、密碼等，並選擇身分後，點擊右上角的「新增」即可完成建立。

第4步 也可以「新增組別」、「新增打卡狀態」等。

第5步 「管理員查看紀錄」裡，可查詢所有成員的打卡紀錄，也擁有補登的權限。當需要計算出缺勤狀況時，就可以使用「匯出總出勤報表」的功能囉！

第6步 不過免費版本匯出報表時，需先觀看廣告，看完廣告報表就會寄送至管理者的 Email 信箱中。

一般成員操作畫面：

第1步 一般成員就直接輸入管理者提供的組織代號、成員代號與密碼，即可登入使用。選擇打卡方式與打卡狀態後，點擊上方的「打卡鐘」圖示即可完成打卡。

第2步 點擊右上角可進入「個人打卡紀錄」，可查看個人所有的打卡紀錄。